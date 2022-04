Via libera al piano Boeri, il consiglio comunale adotta il progetta della Padova del futuro

Il Piano degli Interventi è stato adottato. Oggi 12 aprile, dopo un lungo consiglio comunale, il progetto della Padova del futuro di Stefano Boeri è passato. E' stato quindi adottato ma non approvato definitivamente. Per l'approvazione ci vorranno almeno altri 3 mesi, perché dopo l'adozione sono previsti 30 giorni per la pubblicazione e altrettanti per presentare le osservazioni. Qualora ne dovessero arrivare, l'amministrazione poi ne avrà altri 30 per le controdeduzioni. In ogni caso, documenti così importanti possono essere approvati definitivamente al massimo 45 giorni prima delle elezioni. Se ne occuperà quindi la prossima amministrazione. Dopo il consiglio di lunedì, saltato a causa delle tante defezioni causa Covid, oggi il numero legale è stato raggiunto al primo appello. Dopo ore di discussione, con l'opposizione che ha criticato fortemente l'operato della giunta Giordani sul Piano degli Interventi, e la maggioranza che lo ha difeso (consigliera Daniela Ruffini a parte, che invece è stata molto critica e ha vottao contro) il piano è stato adottato con 18 voti favorevoli.