In consiglio comunale va il Piano degli Interventi, ma metà giunta è a casa col Covid

Oggi 11 aprile va in aula uno degli atti politici più importanti per Padova: il Piano degli Interventi, che disciplina l'assetto edilizio e lo sviluppo in generale di tutto il territorio comunale e sul quale negli ultimi mesi si è discusso molto anche all'interno della maggioranza. E metà giunta sarà a casa col Covid. La seduta è in presenza, ma molti assessori non potranno esserci. Dopo il sindaco Sergio Giordani, che è stato in isolamento tre setteimane fa, un po' alla volta molti degli assessori son o stati contagiati. Dieci giorni fa è toccato a Francesca Benciolini e Marta Nalin, ora rientrate, mentre sono ancora a casa Diego Bonavina (l'ultimo ad averlo preso), Antonio Bressa e Andrea Ragona, chiamato proprio a spiegare il Piano degli Interventi.

Piano degli Interventi

Oggi va in consiglio comunale il cosiddetto piano Boeri. Ma per l'approvazione definitiva si dovrà aspettare almeno fino luglio. L'amministrazione Giordani quindi non riuscirà ad approvarlo entro la fine del mandato, ma l'eventuale adozione di oggi servirà comunque a "proteggerlo". Per renderlo definitivo ci vorranno almeno tre mesi, perché dopo l'adozione sono previsti 30 giorni per la pubblicazione e altrettanti per presentare le osservazioni. Qualora ne dovessero arrivare, l'amministrazione poi ne avrà altri 30 per le controdeduzioni. Documenti di questo calibro non possono essere approvati definitivamente prima delle elezioni.