Anche a Padova "assedio" al ministro Piantedosi. Benciolini: «Quelle dichiarazioni per ignoranza o per scelta?»

Coalizione Civica, l'ass. Open the borders e Adl Cobas hanno lanciato un appuntamento per contestare le parole del ministro Piantedosi in occasione del tragico naufragio dei migranti avvenuto nel mare di fronte a Crotone. In tantissimi hanno raccolto l'invito. Il presidio, che potrebbe però anche trasformarsi in un corteo se la partecipazione, come sembra, sarà numerosa, si svolgerà nella tarda mattinata di sabato 4 marzo. Ritrovo proprio di fronte alla Prefettura dove intanto oggi è stato presentato alla stampa l'appuntamento. Ha spiegato, una delle portavoci di Coalizione Civica, Laura Zaratin, i motivi della mobilitazione, che guardano anche oltre le dichiarazioni del guardasigilli che "consigliava" i migranti a non partire. «In meno di 24 ore hanno aderito tantissime realtà. Non ci riconosciamo nelle politiche irrensponsabili del governo sul cosiddetto contrasto all'immigrazione clandestina». Tra i presenti anche l'assessora del Comune di Padova, Francesca Benciolini. «Chiedersi se il ministro ha fatto quelle dichiarazioni per ignoranza o per intenzionalità, deve essere chiarita», ha dichiarato alla stampa. Tra le adesioni anche quella della consigliera regionale, Elena Ostanel: «Quando succedono tragedie come quella dei migranti morti di fronte alla costa della Calabria ci si aspetterebbe che dalle istituzioni venisse un momento di cordoglio e di riflessione, magari per capire come evitare che possa succedere nuovamente. Le parole usate del ministro “salviniano” Piandetosi sono indegne per un ministro. Dire che la colpa di quella tragedia è dei migranti, per assolvere le proprie responsabilità politiche, è grave e dà il senso della sua inadeguatezza a ricoprire la carica di Ministro degli Interni», ha rincarato la dose l'esponente de Il Veneto che Vogliamo. «Piandetosi, come tutto il suo governo, sono in difficoltà e servirà fare chiarezza sulla responsabilità delle morti in mare, sul perché non si è dato mandato di agire a chi poteva salvare, come è stato fatto altre volte, le vite in mare. Per questo ho aderito, insieme a “Il Veneto che Vogliamo”, al presidio di domattina a Padova “L'umanità non può aspettare - contro la violenza dei confini!”. Per denunciare le politiche scellerate di questo governo, per chiedere diverse politiche per l’immigrazione, come la riforma urgente della Bossi-Fini e l'apertura di corridoi umanitari sicuri, anche da parte dell’Europa, per dire che tragedie come quella dell’altro giorno in Calabria non possono e non devono più succedere».