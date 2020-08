Piazza Carmignoto: al via i lavori per la nuova fontana

Sono partiti in piazza Carmignoto nel centro di Montegrotto Terme i lavori di rifacimento e riattivazione della fontana: saranno sostituite le lastre di marmo del bacile ovoidale di base e quello pensile rettangolare. Verranno potenziate le pompe di ricircolo e sostituiti tutti i fari. Tra qualche settimana quando finalmente la fontana tornerà a zampillare dopo una lunga inattività si prevede che l'effetto scenografico della fontana sarà nettamente migliorato rispetto al passato.

Progetto

Il progetto ha avuto una storia contrattuale complessa: il rifacimento della fontana era previsto nell’ambito del progetto di riqualificazione di strade marciapiedi ed arredo urbano in un lotto complessivo di mezzo milione di euro. La ditta Greentel di Santa Giustina in Colle vincitrice dalla gara di appalto non è però riuscita a completare i lavori entro il termine contrattuale e anzi li ha protratti al punto da dover applicare la penale prevista nel capitolato speciale d’appalto. L’amministrazione comunale ha quindi optato per lo scorporo di 1/5 (come previsto dalla normativa in vigore) dell'importo dei lavori affidati alla Greentel e ha affidato i lavori ad altre ditte maggiormente specializzate nel campo delle fontane. Questa procedura se da un lato farà ha fatto luttare di qualche mese i tempi di realizzazione, dall'altra garantirà un restyling più qualificato della fontana di piazza Carmignoto.