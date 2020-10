Piazza Mazzini: stanziati 500.000 euro per la riqualificazione

Piazza Mazzini: a breve un incontro sul posto coi residenti del vicesindaco Micalizzi, dell’assessore Bonavina e del Questore. Intanto stanziati a bilancio 500.000 euro per la riqualificazione della Piazza con un percorso partecipato sul modello di quello adottato in Piazza De Gasperi.

Piazza Mazzini

Prosegue l’impegno corale dell’Amministrazione per risolvere quelle situazioni che in alcune aree della città preoccupano i cittadini. Dopo l’intervento approvato in Giunta martedì e che riguarda la zona del Duomo e delle vie limitrofe, oggi l’attenzione torna a Piazza Mazzini nella quale, specie in orario serale sono segnalati episodi di microcriminalità e situazioni di degrado che rendono l’area difficilmente vivibile per i residenti.

Amministrazione

Il vicesindaco Andrea Micalizzi spiega : «Ci stiamo muovendo a 360 gradi per risolvere i problemi che ci sono stati segnalati anche dal Comitato dei residenti. Con l’assessore alla sicurezza Diega Bonavina stiamo organizzando un incontro con il Questore, direttamente in Piazza Mazzini e con la partecipazione dei residenti proprio per trasmettere “in diretta” alle Forze dell’Ordine la situazione che questi cittadini stanno vivendo. Questo incontro vogliamo si tenga in tempi brevissimi. Ma il nostro impegno non si ferma certamente qui. Abbiamo stanziato 500.000 nel bilancio 2020 per la riqualificazione della Piazza. Sarà un intervento per potenziare l'illuminazione, mettere nuove telecamere e riqualificare la Piazza aprendola anche alle nuove funzioni nate intorno come il polo universitario. Il modello di intervento sarà analogo a quello messo in atto con Piazza De Gasperi, con il coinvolgimento quindi di commercianti e residenti nella definizione degli interventi da realizzare. Intanto anche l’assessore all’ambiente Chiara Gallani ha dato indicazione ad APS di avere una particolare attenzione per la pulizia della Piazza e delle vie limitrofe. Riqualificare una Piazza o un Parco è una operazione che richiede varie azioni coordinate tra loro: la repressione delle attività illecite è certamente necessaria, ma poi a questo si devono affiancare interventi di riqualificazione urbana e l’avvio di attività che attirino frequentazioni positive. Un esempio positivo sono i Giardini dell’ Arena, ritornati ad essere un luogo di passeggio e relax di tutti i padovani».