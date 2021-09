Una piazza e un playground intitolati a Kobe Bryant

Padova avrà una piazza dedicata a uno dei più grandi giocatori di sempre Kobe Bryant. Sorgerà all'Arcella dove verrà allestito, con un impegno da parte dell'amministrazione di circa cento mila euro, anche un nuovo campo da basket che sarà così utilizzabile dai tanti appassionati di questa disciplina. Il campo e la nuova piazza sorgeranno proprio all’angolo tra Corso Tre Venezie e Via Gennari all’altezza della rotatoria. In quel punto è già ben visibile, da diversi mesi, il grande murales che l'artista C110 ha dipinto stimolato da quelli di "Mille e Una Arcella".

«Ho sempre l'idea che dallo sport si possono creare i presupposti per offrire ai giovani un'alternativa reale e sana in un contesto, quello dell'Arcella, dove riqualificare va di pari passo con il creare le condizioni per favorire socialità e valori sani», ha commentato l'assessore allo sport, Diego Bonavina. Sarà allestito anche un chiosco proprio per rendere questo luogo sempre più accessibile e attrattivo. «Ringrazio le associazioni che si sono spese affinché questo progetto ha potuto diventare realtà». Bryant pur essendo nato a Filadelfia ha vissuto i primi anni di vita proprio in Italia, dove giocava il padre, anche lui cestista. Una carriera sempre ai vertici, Kobe Bryant è quarto tra i migliori marcatori nella storia dell'NBA con 33643 punti ed è quarto di sempre anche per quanto riguarda i punti realizzati nei playoffs, 5640. Il campione è morto nel 2020 a causa di un incidente. L’elicottero che stava trasportando Kobe Bryant e altre otto persone a un torneo di basket giovanile si è schiantato il 26 gennaio di quell'anno sulle colline di Calabasas, in California.