Piazza Salvemini, ora l'ordine degli architetti ci ripensa

Sta a vedere che la discussione scatenatasi dopo la presa di posizione dell'ordine dei giornalisti sul progetto di blindare di notte piazza Salvemini è colpa del fatto che a non capire sono stati i giornalisti. Eppure la missiva indirizzata alle varie redazioni, al sindaco e ai vari assessori, si apriva con un titolo inequivocabile, "no ai muri". Un concetto talmente semplice e chiaro che non dovrebbe lasciare spazio alle intrerpretazioni, invece è proprio l'ordine degli architetti, forse perché la loro lettera ha scatenato un discreto can can, a spedire una nuova lettera ai mezzi di informazione, al sindaco e agli assessori. Ma come succede spesso quando si pensa di non essere compresi, si prepara una nuova comunicazione che però, va sempre così, invece che fugare i dubbi rischia di aumentarli. Ed è così anche questa volta. La premessa, come accennato in precedenza, è che il messaggio che è passato non fosse quello desiderato, e che la comunicazione dal titolo “No ai Muri – Open Salvemini” non avesse nessun intento polemico. Strano perché già la titolazione basterebbe per comprendere che l'ordine degli architetti non vedeva di buon grado l'idea di chiudere la piazza con dei cancelli.

Nel nuovo comunicato dell'ordine degli architetti si legge che «La lettera era indirizzata in primis all’Amministrazione di Condominio, con la quale c’è sempre stato reciproco rispetto, stima e collaborazione, e che nel tempo si è ampiamente prodigata con competenza per tentare di risolvere la situazione di degrado della zona. Ad essa abbiamo pertanto rivolto un accorato appello affinché l’intervento che si prospetta abbia caratteristiche di provvisorietà ma al contempo di qualità architettonica». Sul concetto di provvisorietà si insiste anche in un secondo punto, ma non si può non notare che nel nostro paese non c'è nulla di più definitivo di ciò che nasce come provvisorio. Dall'ordine, nella persona del presidente Roberto Righetto, che insiste sulla qualità architettonica e allo stesso tempo non nega la necessità di fare un piano che metta assieme le aree pubbliche di Piazza Salvemini e quelle future del PP1 in modo da risolvere in prospettiva i fenomeni di degrado ora presenti.

Una vicenda a suo modo semplice è finita per scatenare una tempesta che questa nuova comunicazione, ne siamo certi, non placherà le discussioni, ma anzi le alimenterà nuovamente. E' bastato posizionare delle griglie che servono per preparare il cantiere e il comunicato dell'ordine dei giornalisti per fare accendere i riflettori su una vicenda che è apparsa per quello che è, solo negli ultimi giorni. Di qui la discussione se sia giusto oppure no risolvere con le cancellate un problema che ovviamente non riguarda solo i condomini di piazza Salvemini, visto che le persone di cui stiamo parlando non abitano quella piazza ma è dove hanno i loro uffici.