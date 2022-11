Piazzale Azzurri d'Italia si trasforma, da parcheggio a vera e propria piazza

Si trasforma Piazzale Azzurri d?Italia all?Arcella, e da un semplice parcheggio diventa una vera e propria piazza. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Micalizzi, ha spiegato come sarà riqualificata quell'area per la quale si prevede un investimento di mezzo milione di euro. Questo progetto s?inserisce nel Pinqua, iProgramma innovativo nazionale per la qualità dell?abitare che è finanziato dal Pnrr con 15 milioni di euro.

Nella fattispecie prevede anche il recupero della palazzina ex Coni di via Aspetti e dell?ex Istituto Configliachi di via Reni. Inoltre sarà effettuata la sistemazione di 140 alloggi popolari tra via Duprè, via Moretto da Brescia e via Santa Cabrini. «Quella di cui stiamo parlando è soltanto una delle alternative possibili, nel senso che vogliamo arrivare alla soluzione definitiva attraverso il dialogo con i cittadini della zona. Dati pero i tempi molto stretti che impone il Pnrr, siamo orientati a pubblicare il bando di gara per lo svolgimento dei lavori già all?inizio del prossimo anno». Piazzale Azzurri d'Italia, che sarà collegato con l?antistante parco San Carlo, la cosiddetta ex area Valli di cui già si è detto, Micalizzi ha evidenziato come piazzale Azzurri d?Italia «dovrà diventare il cuore pulsante dell?Arcella nonché un punto di riferimento per tutta Padova. Da piazzale di sosta ad autentica piazza, spazio di socialità, luogo d?incontro di persone e di funzioni, a cominciare dallo sport, data la vicinanza dello stadio d?atletica Colbachini». Ha poi proseguito Micalizzi: «Il progetto prevede il potenziamento degli itinerari pedonali, l?utilizzo di materiali drenanti, il miglioramento del verde per renderlo davvero fruibile. Questo progetto rientra nel programma di rilancio di tutta la nostra città». Tra gli elementi estetici anche i cinque cerchi olimpici: «Una vera e propria installazione sopra la quale sarà possibile sedersi e giocare».