Piazzale Gasparotto, botta e risposta tra associazioni e Polizia ma il vero assente è la politica

Dall'apertura del presidio di Piazza Gasparotto da parte del sindacato di Polizia, quello che è cambiato davvero nella piazza è che oggi non c'è più nessuno, a parte le volanti parcheggiate in bella vista. «Si sono spostati in piazza Salvemini, dove però anche per noi è difficile intercettarli», hanno raccontato ai giornali che li hanno interpellati, gli animatori di spazi come Nadir e Stria. «Non è certo questo il modello che auspicavamo». Quella che mettono in discussione è la militarizzazione della piazza, che ha di certo cambiato la geografia della piazza rendendola però un deserto urbano. Anzi vengono citati episodi in cui anche le signore che sono addette alle pulizie degli uffici che sono sopra la piazza sono state fermate per accertamenti. Persone che lavorano da anni presso avvocati e commercialisti.

Militarizzazione

La parola militarizzazione, usata non solo dagli attivisti di Nadir e Stria a dire la verità, ma anche da diversi osservatori, non è affatto piaciuta ai sindacati di Polizia che l'ha definita fuorviante e fuori luogo: «Le dichiarazioni apprese sulla stampa circa la militarizzazione di Piazza Gasparotto, per FSP Polizia Padova non possono che ritenersi inopportune e lesive verso tutti gli operatori di Polizia in servizio a Padova e su tutto il territorio nazionale. Leggendo questo genere di affermazioni ci viene il dubbio che forse in tanti ignorino o dimentichino spesso che dal 1981 la polizia di stato é un corpo civile», hanno spiegato in una nota. «Risulta quindi anacronistico, forviante e inopportuno utilizzare il termine militarizzazione per indicare una presenza sul territorio che serve più che altro per rendere reale il principio di “prossimità e vicinanza” che gli uomini e le donne della polizia di stato portano faticosamente avanti da anni. Proprio partendo da quella legge del 1981 vorremmo ricordare che i compiti istituzionali della polizia di stato sono volti al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini», hanno altresì evidenziato. «Nel rispetto delle donne e degli uomini che svolgono un servizio a tutela dei cittadini e del bene comune, non possiamo assolutamente permettere una forma di semplificazione quasi denigratoria dell’operato dei poliziotti. Legalità ed inclusione sono due concetti che devono camminare di pari passo, per poter arrivare ad un obiettivo comune», hanno così concluso.

Politica

Che la vicenda avrebbe preso questa piega era più che prevedibile. Ma la politica? Se il giorno dell'inaugurazione del presidio di Polizia erano presenti i rappresentanti dell'amministrazione, come ad esempio l'assessora al sociale Margherita Colonnello, che quindi era evidentemente d'accordo con quel tipo di proposta ma anche a fianco delle associazioni, sarebbe interessante capire che idea si è fatta di quanto accade in quella particolare piazza. Possibile che una questione come quella dei senza dimora e di coloro che "abitavano" questa piazza sia solo una questione di decoro e ordine pubblico? «Abbiamo attivato - spiega l'assessora Colonnello - un tavolo di lavoro con Questore, associazioni e amministrazione. Il prossimo incontro dovrebbe svolgersi verso fine mese. Nel primo sono emerse le varie posizioni, bisognerà lavorare per trovare delle convergenze». Le associazioni sono state invitate a far parte del tavolo istituzionale dell'inclusione che fa il punto su questo tipo di temi, dall'accoglienza invernale fino al caso di piazza Salvemini, dove si sono concentrati coloro che si sono spostati da piazzale Gasparotto.