Piazzetta del Carmine, cavalcavia Borgomagno e via Palestro: interventi per migliorare mobilità e sicurezza

L'assessore Andrea Ragona: «In via Palestro dopo che la strada è stata nuovamente asfaltata abbiamo provveduto a invertire l'ordine dei parcheggi per far sì che le auto non possano correre in un quartiere molto popolato. Abbiamo poi corretto il tragitto che costringeva alcuni bus a girarsi in piazza del Carmine»