A Piazzola sul Brenta per Valter Milani è un plebiscito

Piazzola sul Brenta ha scelto la continuità. Le amministrative odierne, 10 giugno, hanno premiato Valter Milani della civica "Io voto Milani" che quindi si appresta ad iniziare il secondo mandato. Schiacciante la sua vittoria visto che ha ottenuto il 77,89 % dei consensi. Non è andata bene per Dino Cavinato della lista civica Piazzola Domani che si è fermato al 22,11 %. Al termine dello spoglio, quando è giunta la conferma della vittoria il confermato sindaco Milani ha riferito: «Ringrazio la comunità di Piazzola sul Brenta che mi ha dato fiducia. E' forte la responsabilità che mi hanno dato attraverso il voto. Adesso dovrò, con la mia squadra restituire a ciascuno dei residenti la fiducia che mi è stata concessa». Il vincitore ha speso parole anche nei confronti dello sconfitto, Dino Cavinato. Si apre dunque un altro quinquennio per Piazzola con l'impegno amministrativo a migliorare ulteriormente la qualità della vita della popolazione, lavorando soprattutto sui servizi alla persona.