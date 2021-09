Pierluigi Bersani: «I no vax non sono dei panda da conservare»

Pierluigi Bersani in grande forma alla festa di Articolo Uno. Sul palco c’è anche Flavio Zanonato, la serata è condotta dalla giornalista televisiva Marzia Pretolani. C’è un clima sereno, tante battute come nello spirito soprattutto di Bersani, è il suo modo di comunicare. La gente presente, tanta, risponde calorosamente con applausi frequenti. Si parla molto di covid, non poteva che essere così: «Io vengo da Piacenza. Una città che ha avuto tante perdite, tutti conosciamo qualcuno che è morto a causa di questa epidemia. Non si scherza con questa malattia qui». Sui vaccini è netto: «Io non capisco certi ragionamenti che si fanno. Ma devi finire in terapia intensiva per capire che era meglio non finirci?».

Sui no vax si scatena: «Oh, ragazzi - fa proprio così quando si accende - guardate che questi non sono mica dei panda che vanno conservati. Vanno convinti certo, però anche basta dare tutto questo spazio a questa roba. E mi viene da ridere quando sento parlare di dittatura o di sospensione della democrazia. Il green pass, tanto per capirci, è proprio uno strumento che serve per far vaccinare le persone, non è che lo useremo per sempre». Elogi anche per il ministro Speranza: «Pochi proclami e tanti fatti. Ha gestito e sta gestendo una situazione davvero complicata, possiamo solo fargli i complimenti». Sul palco anche Zanonato che ha strappato un grosso applauso attaccando la Meloni sul reddito di cittadinanza che lei ha definito “metadone”. «Per fortuna non l’ha definito oppio dei popoli», ha esordito l’ex ministro ed ex sindaco. Su questo Bersani è stato ancora più definitivo: «Gente che prende trecentocinquanta euro al mese o seicento, dipende dai casi, come pensate che campa? Non è su quelle persone che ci si deve accanire».