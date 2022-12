Pietro d’Abano: trovato spazio per trasferire aule e iniziare lavori d'ampliamento e adeguamento sismico 

In dirittura d’arrivo la soluzione per l’inizio dei lavori di ampliamento e adeguamento sismico nella succursale dell’Istituto Professionale Pietro d’Abano in via Appia Monterosso.

Pnrr

La notizia è stata anticipata dal consigliere provinciale Luigi Alessandro Bisato, che, in sopralluogo all’Istituto, ha dichiarato: «L’incontro è stato proficuo per programmare i prossimi interventi edilizi che partiranno in primavera. Gli interventi previsti con i fondi del PNRR, consentiranno l’adeguamento sismico della succursale per complessivi 2.680.000 euro ed il completamento dei lavori di ampliamento con la realizzazione di due piani e 12 nuove aule per 4.100.000. Questo consentirà ai ragazzi di non utilizzare più i container, che sono stati adoperati per parecchi anni. Preziosa la collaborazione con la dirigente scolastica Assunta De Caro ed i suoi collaboratori anche per trovare spazi alternativi da utilizzare durante i lavori. Stiamo infatti definendo il contratto di locazione con due parrocchie, una ad Abano e l’altra in zona limitrofa, dove ci sono gli spazi adeguati per ospitare 16 aule che potranno accogliere gli studenti fintanto che verranno eseguiti i lavori di ampliamento e adeguamento sismico. Questi ultimi, sono previsti per dare staticità alla struttura. Siamo infatti in una zona che, dopo il terremoto del 2012 in Emilia Romagna, è stata dichiarata a rischio. A fronte di questo, la Provincia ha programmato una serie di interventi strategici volti a migliorare la staticità delle scuole. Se tutto proseguirà come da programma, le opere inizieranno alla fine del prossimo anno scolastico e nell’arco di due anni avremo una scuola efficiente che guarderà al futuro e darà il meglio a chi la frequenta».

Sopralluogo

Il sopralluogo al Pietro d’Abano è stata anche l’occasione per ringraziare gli studenti per la collaborazione profusa in occasione della manifestazione “Sapori d’Autunno”. «E’ una scuola di riferimento per il nostro territorio - ha detto il vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo – e questo nuovo impegno da parte dell’Amministrazione provinciale è la testimonianza della nostra responsabilità quotidiana per l’edilizia scolastica. Quello che appassiona di questa realtà è che gli studenti sanno coniugare in modo esemplare la teoria con la professionalità nell’operare. E’ meraviglioso vedere con quanto entusiasmo si applicano e questa è anche la garanzia per il mondo del lavoro che li aspetta, di avere giovani formati ed esperti, pronti per lavorare».

Abano

«La notizia dei lavori imminenti – ha detto Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme – è davvero positiva e attesa. E’ un progetto che guarda al futuro e si svilupperà ancora di più nei prossimi anni, grazie anche all’importanza dei fondi PNRR che devono essere sfruttati al meglio. Questo territorio crescerà insieme a questa struttura perché i ragazzi che studiano al Pietro d’Abano sono studenti che vorremmo trovassero posto nei nostri hotel, nei ristoranti, nelle strutture del territorio. Il rafforzamento e l’utilizzo dei fondi PNRR per sistemare la struttura rappresentano un volano per la nostra economia e per il nostro sistema scolastico che diventa centrale anche per il futuro di questi ragazzi».