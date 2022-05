Pietrogrande (Lega): «Insicurezza dilagante. Serve dislocare la polizia locale nei quartieri»

«L’amministrazione uscente ha annunciato che costituirà un presidio della polizia locale presso l’ospedale. Tuttavia, dimentica, come ricordato dal Sap, che all’interno ed all’esterno della zona ospedaliera, esiste già un presidio fisso della Polizia di Stato. Si tratta, quindi, di un’iniziativa inutile e superflua, dal sapore squisitamente elettorale. Meglio farebbe, invece, il Comune di Padova ad impiegare la Polizia locale per effettuare controlli serrati nei luoghi di Padova, noti per lo spaccio e la delinquenza, come chiediamo da tempo». Federica Pietrogrande, ex presidente del Consiglio Comunale e candidata con la Lega, contesta la promozione del servizio da parte del direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dal Ben, poi supportata dal sindaco Sergio Giordani. Stavolta però rilancia: «Ogni giorno i quotidiani riportano aggressioni e risse tra spacciatori ed il problema ormai sta investendo tutta la città: dall’Arcella, al centro, passando per la Stazione o il Prato della Valle. È compito dell’amministrazione garantire la sicurezza dei cittadini e per farlo è necessario dislocare la polizia locale nei quartieri, potenziando le pattuglie e gli orari di apertura delle sedi esistenti– conclude Pietrogrande – solo così sarà possibile realizzare interventi tempestivi ed efficaci».