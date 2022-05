L'ex presidente del consiglio comunale Pietrogrande si ricandida con la Lega per Peghin

L'ex presidente del Consiglio Comunale Federica Pietrogrande si ricandida con la a sostegno del candidato sindaco Francesco Peghin. «Credo fermamente che ciascuno di noi, possa e debba dare il suo contributo alle prossime amministrative, per il bene della nostra città e dei padovani - le sue prime parole - .Non cerco le luci della ribalta né posti al sole, perché, da sempre, vivo del mio lavoro, ma voglio trovare risposte per gli anziani in difficoltà, i bambini soffocati dallo smog, i padovani ostaggio della delinquenza, i commercianti in crisi profonda».

Giordani

«L’amministrazione uscente – ha commentato Federica Pietrogrande– è riuscita nell’ardua impresa di ottenere i due peggiori primati possibili, certificati dal Sole24 ore: Padova è la prima città per spaccio di stupefacenti e la terza città più inquinata d’Italia. È ora di cambiare rotta, lo dobbiamo ai nostri figli e a tutti i padovani e lo farò con l’impegno, la serietà e la competenza, che mi contraddistinguono».

Biografia

Eletta nel Consiglio Comunale nelle file della Lega, nel 2015 viene nominata Presidente del Consiglio Comunale di Padova. Sempre in quel periodo ha fatto parte della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Padova, organo del Ministero dell’Interno deputato alla valutazione delle domande dei richiedenti asilo. Dal 2019 è componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova. Da qualche anno è responsabile dell’Accademia Federale Lega Veneto, la scuola di formazione del movimento riservata ad amministratori locali, sostenitori e militanti. È avvocato cassazionista con studio a Padova dal 2002. «Padova è una città bellissima e merita solo primati positivi – conclude Pietrogrande – Rinnovo con piacere il mio impegno per far sì che Padova torni alle cronache come capitale del Nord-Est e perla indiscussa del Veneto».