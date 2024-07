Pillitteri si dimette e Giordani perde un altro pezzo: «Il sindaco mi ha deluso. Resto in Indonesia»

Il consigliere comunale della lista civica Simone Pillitteri si è dimesso. Da mesi in Indonesia, dove sta portando avantu un progetto per aprire delle scuole in alcuni villaggi, l'è "sindaco dell'Arcella" ha inviato una lettera al presidente del consiglio comunale Antonio Foresta, con cui ha ufficializzato il suo addio (polemico) con il mondo della politico. «La politica, almeno questa che ho conosciuto in città, non fa per me. Prima di esporre le mie ragioni, volevo attraverso lei ringraziare e tutti i cittadini che in questi anni hanno collaborato con me e mi hanno sostenuto. È stato meraviglioso poter sognare, progettare e qualche volta, realizzare insieme a loro. Vorrei ringraziare anche quella piccola parte di politica che ama la città e che prova, malgrado tutto, a pensare semplicemente al bene comune».

«Molte cose significative e importanti siamo riusciti a fare insieme in questi anni e non lo scorderò mai - continua nella lettera di dimissioni - .Tuttavia, negli ultimi mesi lontano da Padova, ho vissuto varie esperienze che mi hanno aiutato a far luce su questi anni e a maturare la difficile decisione di consegnare le dimissioni da consigliere comunale. La ragione, come scrivevo all’inizio, è che questa politica, la politica cittadina che ho conosciuto, non fa per me. È cominciato tutto circa sette anni fa, quando l’allora candidato Sindaco Sergio Giordani mi aveva chiesto di correre insieme a lui per migliorare la città. Avevo conosciuto Giordani da poco e nei primi mesi mi era parso un uomo capace, sensibile, abile nelle trattative e con valide idee, capace di portare Padova verso mete ambiziose. Così, da semplice cittadino, con alle spalle una formazione teologica e non politica, mi sono messo a disposizione della città fino ad ora. Sono stati anni bellissimi, soprattutto i primi cinque, un’aria nuova si iniziava a respirare dentro e fuori le mura del ‘500 e in questi primi anni credo di aver portato un significativo contributo nella costruzione di un volto nuovo per il quartiere Arcella e non solo. Da subito però, quelle dinamiche politiche che tutti conosciamo anche dalla televisione, hanno preso il sopravvento e sono iniziati i primi scontri con sindaco e qualche assessore».

«Da neofita, sette anni fa, ero partito con l’idea che la politica fosse tesa al bene del cittadino, della vita in comune e basta. Pensavo che quelle dinamiche politiche che mettono al primo posto la famosa “poltrona” o interessi simili, esistessero solo in televisione e non in una città come Padova. Pensavo che il primo cittadino la pensasse come me, ma mi sbagliavo. Non fa per me quella politica che di fronte a due buche in strada, sceglie di sistemare non quella più bisognosa, ma quella dove si possono ottenere più voti. Non fa per me quella politica che, come nel recente caso del magazzino Alì, lavora anni per mettere nero su bianco delle idee per il futuro della città (tra le più inquinate d’Italia), costruisce faticosamente un piano degli interventi, un piano del Sindaco volto a tutelare l’ambiente come patrimonio comune, per poi vedere lo stesso Sindaco fare di tutto affinché una immensa area verde venga divorata dal cemento.Non fa per me quella politica dove vige il primato di chi accetta supino le scelte del padrone e trova delle scuse per farle digerire ai cittadini, anche contro i propri ideali, quando li hanno. Sì, perché questo tante volte è stato chiesto: non di risolvere il problema, ma semplicemente di trovare delle belle storie da raccontare ai cittadini. Non fa per me quella politica dove si fa di tutto per affossare chi veramente si vuole impegnare, pur di non evidenziare il nulla degli altri. Non fa per me quella politica capace di annullare delle buone idee, delle idee di ampio respiro, a volte capaci di fare il giro del mondo, solo in nome di interessi di partito o personali. Non fa per me quella politica che esclude la possibilità di discussione, anche se tanto sbandierata. Quella politica dove se provi a manifestare qualche dubbio, ti viene imposto di stare zitto, o meglio di andartene, vedi il recente caso Tarzia».

«Ora sono sicuro si troveranno delle belle storie da raccontare alla stampa per confutare quanto appena scritto, ci sono persone abilissime che lavorano per questo e che vengono profumatamente pagate dall’amministrazione. Sono altrettanto sicuro però che chi conosce la verità e chi tra i cittadini segue le vicende politiche, possa ritrovarsi in queste mie parole. Non è stato facile arrivare per me a questa decisione, la Politica con la P maiuscola è realmente fondamentale per la vita delle persone, può veramente contribuire a migliorare la vita dei cittadini e me ne sono convinto sempre di più, ma questa politica che ho conosciuto mi ha profondamente deluso. Nessun rancore, abbiamo semplicemente priorità troppo diverse e talvolta è meglio separarsi. Continuerò ad impegnarmi per il bene delle persone, come ho sempre fatto nella mia vita. A onor del vero lo sto già facendo, non a Padova, ma qui in Indonesia dove sono ormai da lungo tempo, forte dell’esperienza fatta in città e sicuro di quello che non fa per me».