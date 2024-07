Il nuovo sindaco Piron: «I veri primi cittadini sono i bambini, i giovani e gli anziani»

Ieri sera, giovedì 11 luglio 2024, alla presenza di più di duecento persone, il neo eletto sindaco di Selvazzano Dentro, Claudio Piron, ha tenuto il suo discorso di insediamento nella piazza del Municipio intitolata alla memoria del giovane partigiano padovano Guido Puchetti delineando le principali priorità e linee programmatiche per il suo mandato. Il sindaco ha espresso gratitudine per la presenza numerosa e per la fiducia riposta in lui e nei membri del Consiglio neo eletto e ha sottolineato l'importanza di un'amministrazione trasparente e partecipativa. Lo pubblichiamo intergralmente:

«Ripartiamo dai nostri 'primi cittadini': i bambini, i giovani e gli anziani - le parole del sindaco - .Diamo avvio a questa consiliatura mettendo al centro i più piccoli, rappresentati dalle scuole dell'infanzia; i giovani, con i nostri talentuosi musicisti della banda; e gli anziani, attraverso le nostre associazioni. Queste presenze preziose e segni significativi ci auguriamo lascino in noi un’impronta indelebile di consapevolezza e responsabilità verso le istituzioni, che sono la prima e salda garanzia del nostro vivere civile, nonché baluardo per le persone più fragili. Ripartiamo con loro per riaprire il percorso di vita amministrativa, interrotto in modo traumatico un anno fa, all’insegna della volontà di partecipazione e co-responsabilità nel guidare la nostra città, rispettando e riconoscendo le ragioni e le idee di ogni persona e di ogni gruppo organizzato, che sia un partito, un movimento, un'associazione culturale o sociale».

«Desidero esprimere un sentito grazie alle bambine e ai bambini delle scuole dell’infanzia – ha sottolineato il sindaco Piron - .Un grazie che rivolgo anche nonché agli insegnanti e ai genitori, per averci riportato all’essenza delle nostre responsabilità educative, morali, civili e politiche. Siamo tutte e tutti parte del villaggio chiamato a sostenere la crescita dei bambini. In un mondo colpito da una crisi demografica senza precedenti, attraversato da conflitti geopolitici e crisi ambientali visibili nei violenti e spesso tragici cambiamenti climatici, le bambine e i bambini ci ricordano che il mondo ci è dato in prestito da loro. Siamo chiamati a prendercene cura e a custodirlo per restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato».