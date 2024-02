Piron mobilita i cittadini di Selvazzano per non perdere Villa Melchiorre Cesarotti

Nella campagna elettorale per la poltrona di sindaco di Selvazzano Dentro che sta pian piano prendendo il via, irrompe il destino di Villa Cesarotti. Circa un anno fa Anci Veneto, attraverso la società controllata Anci Sa srl, aveva dato il via all'iter legale per lo scioglimento della comunione in essere con il Comune di Selvazzano su Villa Melchiorre Cesarotti, che è di proprietà di Anci Sa per l’86,08 % e del Comune di Selvazzano per il restante 13,92%. Percorso che intanto è andato avanti.

«La citazione del Comune di Selvazzano Dentro davanti al Tribunale di Padova, da parte di ANCI Veneto, e l'inevitabile deliberazione del commissario De Lucia dell’8 febbraio, con cui viene dato l'incarico a resistere, ripropone una paradossale vicenda che riguarda il nostro territorio. In primo luogo, dover difendersi dall'associazione di cui si fa parte è già strano di per sé e, per certi aspetti, poco comprensibile agli occhi dei cittadini. Ancora più gravi, tuttavia, sono gli accadimenti che, da circa sei anni, hanno portato a questa situazione assurda. Volontà politica, problemi di bilancio, incapacità di relazionarsi con la controparte, incoerenza amministrativa», ha dichiarato Claudio Piron, candidato sindaco con Selvazzano Insieme.

«Non vogliamo perdere tempo prezioso a polemizzare con chi ha gestito questa vicenda - ribadisce il candidato sindaco, Claudio Piron -. In questa fase storica, con l'udienza in Tribunale già fissata per maggio 2024, la cosa più importante per noi è ribadire con forza che questo prezioso patrimonio artistico-culturale del nostro territorio deve essere acquisito dal comune senza se e senza ma. Le risorse vanno trovate e il dialogo con Anci deve riprendere in modo costruttivo, per arrivare ad una soluzione equa e ragionevole». Gianluca Rizzardi, presidente di Selvazzano Insieme, che sostiene la candidatura a sindaco di Claudio Piron, sottolinea: «L'acquisto della parte di Anci di Villa Cesarotti una priorità. Pertanto, abbiamo creato un gruppo di lavoro, costituito anche da esperti e professionisti, per presentare alla collettività, nelle prossime settimane, una proposta concreta e sostenibile su cosa vogliamo per il futuro di questo luogo simbolo di Selvazzano, immaginandolo inserito in tutto il territorio a noi vicino»