Pisani contro la rotatoria di via Manzoni: «Opera costosa, inutile e pericolosa»

Il capolista della civica Gislon sindaca Giuliano Pisani, lancia un allarme sulla nuova rotatoria in zona Pontecorvo. Il rondò è stato recentemente realizzato per mettere in sicurezza un tratto di strada in via Manzoni dove spesso si verificano incidenti, ma l'ex assessore alla cultura non la vede così: «I lavori in corso da qualche settimana sulla circonvallazione davanti a via Pollini stanno mettendo a serio rischio l’incolumità di pedoni e ciclisti - sostiene Pisani, che risiede a Santa Rita e spesso si muove in bicicletta - .In uscita da via Pollini non è più in funzione il passaggio pedonale e le macchine sfrecciano provenendo da destra e sinistra senza soluzione di continuità . Per attraversare bisogna andare fino all’incrocio di via Facciolati o, in direzione opposta, raggiungere il semaforo di via Leopardi. Sono capolista della formazione che sostiene Francesca Gislon alla carica di sindaco, ma in questo caso non si tratta di lotta politica, tanto è vero che nelle ultime settimane ho contattato telefonicamente due volte l’assessorato preposto, manifestando la situazione di rischio e chiedendo di poterla illustrare all’assessore competente in un sopralluogo. Nessuna risposta, mentre la situazione richiede un intervento urgente. Le migliorie della viabilità sono apprezzabili, ma qui non c’è nessuna miglioria. Modifiche della viabilità sarebbero previste anche in piazzale Pontecorvo. Concludendo: in momenti così difficili, siamo di fronte a un’operazione sicuramente molto costosa e assolutamente inutile, che di fatto ha sequestrato quei cittadini del quartiere di santa Rita, che per recarsi in centro vanno responsabilmente a piedi o in bicicletta».