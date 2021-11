«Una pista ciclabile per il Basso Isonzo»

Nel giorno della festa dell'albero, al parco del Basso Isonzo iniziativa per chiedere la creazione di una pista ciclabile, che corra parallela a via Monte Pertica e che permetta chi arriva qui di arrivarci in sicurezza. A farsi portavoce dell'iniziativa Mila Masciadri, presidente comitato per il parco agricolo Basso Isonzo e Massimo Caiolo, in rappresentanza delle associazioni sportive del quartiere.

