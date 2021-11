Pista ciclabile in via Monte Pertica: già raccolte più di 850 firme

L'iniziativa è partita domenica 21 novembre dove, in una giornata bagnata dalla pioggia tante persone si sono ritrovate per supportare la richiesta del Comitato per il Parco Agricolo Basso Isonzo di realizzare una pista ciclabile. Dove? Parallelamente a via Monte Pertica, nel tratto a nord della passarella di via Urbino, che porta direttamente all'interno del parco del Basso Isonzo.

Richiesta

E' nata proprio domenica, vista la gran partecipazione, l'idea della raccolta firme lanciata online: «Siamo molto soddisfatti della risposta, 850 sottoscrizioni al nostro appello, in pochi giorni, sono un gran numero. Abbiamo contattato sia il Consorzio Bonifica che gli assessori di riferimento, Ragona e Micalizzi, che hanno competenza su questo tipo di decisioni. Da tutti e tre abbiamo avuto disponibilità a discuterne».

Incontri e benefici

Già dalla prossima settimana sono previsti degli incontri con gli assessori Ragona e Micalizzi e alcuni rappresentanti del Comitato per il Parco Agricolo Basso Isonzo. «Si tratta di un'opera che si può realizzare, lo spazio per realizzare la pista ciclabile c'è. Anche la palestra di via Lucca ne beneficerebbe, così che tanti giovani che la percorrono spesso in contromano, la sera, possano muoversi in sicurezza».