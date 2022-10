Via Plebiscito, la pista ciclabile raddoppia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore Andrea Micalizzi ha spiegato a che punto sono i lavori per le ciclabili e per mettere in sicurezza le strade: «Nuove piste ciclabili, nuovi allargamenti di marciapiede. Su questo stiamo lavorando da diverso tempo. Nella fattispecie, in via del Plebiscito, stiamo procedendo nel realizzare una corsia per pedoni e biciclette che copra tutta la strada».