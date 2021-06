Plateatici: prorogati gratuitamente fino al 31 dicembre

Entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi con la pubblicazione sull’ Albo Pretorio l’ordinanza sindacale che proroga in modo automatico e gratuito fino al prossimo 31 dicembre le concessioni per l’ampliamento o la nuova occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi , che sarebbero scadute il prossimo 30 giugno. Una scelta dettata da un lato dalla necessità di continuare a favorire le misure di protezione e contenimento per il Covid 19, dall’altra di continuare a sostenere un settore economico particolarmente colpito dalla pandemia e che solo da poco tempo ha ripreso a poter operare in condizioni quasi normali. Rimangono invariate tutte le condizioni che regolavano le concessioni dettate dalle precedenti ordinanze. Le occupazioni continueranno ad essere totalmente gratuite e la proroga sarà automatica. Solo chi non volesse usufruire dell’opportunità concessa dalla nuova ordinanza dovrà comunicarlo per via telematica al Suap utilizzando l’apposito modulo predisposto on line.

Rinnovi

Spiega l’assessore alle attività produttive e al commercio Antonio Bressa: «Abbiamo definito le modalità per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico di bar e ristoranti privilegiando ancora una volta la semplicità. I rinnovi saranno infatti automatici senza la necessità che gli esercenti presentino alcuna istanza (a meno che non debbano comunicare il mancato utilizzo). Quindi tutte le concessioni rilasciate in via ordinaria e soprattutto tutti gli allargamenti previsti per il Covid saranno prorogati automaticamente fino al 31/12/2021, così come le occupazioni continueranno a essere interamente gratuite».

Ripresa

«Sosteniamo - sottolinea Bressa - così la ripresa e la socialità in sicurezza all’aria aperta continuando l’applicazione del nostro piano straordinario per i plateatici che ha fatto scuola in tutto il Veneto. Il piano consiste nella possibilità di allargare fino al 50% in più o comunque fino al doppio della superficie di somministrazione interna il proprio spazio esterno per tavolini e sedie, e poi ci sono meno vincoli che permettono di collocare la propria occupazione anche in spazi inediti seppur non immediatamente adiacenti al locale, come è per il caso degli stalli auto. Tutto questo in centro storico è reso possibile anche grazie a quanto definito in via straordinaria d’intesa con la Soprintendenza, che ringrazio per la collaborazione. Il Settore SUAP e Attività Economiche ha gestito circa 500 richieste di allargamento o nuove occupazioni causa Covid permettendo di fatto a circa 700 locali di lavorare sfruttando lo spazio all’aria aperta. Raccomandiamo ovviamente a tutti di gestire questi spazi nel modo più ordinato possibile ed applicando le linee guida anti-contagio che anche in zona bianca siamo chiamati tutti a rispettare».