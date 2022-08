Dal Pnrr 577 mila euro per l’adeguamento sismico del micro-nido

Il Comune di Montegrotto Terme è stato ammesso al finanziamento di 577 mila euro per gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del micronido comunale "La casa dei folletti» di via Caposeda 1.

Pnrr

La domanda di finanziamento era stata presentata a maggio 2021. Pochi mesi dopo, ad agosto 2021, il ministero dell’Istruzione l’aveva dichiarata ammissibile per intero, ma in una posizione della graduatoria più bassa rispetto al limite dell'erogazione dei contributi. A maggio 2022 il ministero dell’Istruzione, a seguito di alcuni casi di esclusione dalla prima graduatoria, ha provveduto allo scorrimento andando rivalutare le richieste precedentemente escluse dall'assegnazione dei contributi. Ha quindi chiesto al Comune di Montegrotto una serie di documenti integrativi verificare le dichiarazioni rese in sede di candidatura. Superate le verifiche, il Comune ha ottenuto il finanziamento e ora deve provvedere all’aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2023.

Amminstrazione

«Si tratta - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - di un altro importante tassello della nostra opera di messa in sicurezza sismica dei plessi scolastici. Le amministrazioni che si sono succedute dal 2003 in poi non avevano fatto alcun tipo di controllo né di adeguamento. La nostra amministrazione dal 2019 ha stanziato e impegnato molte risorse per svolgere indagini di verifica sismica per i plessi scolastici più vecchi: oltre al micronido di via Caposeda, la scuola Don Milani di Turri e la scuola Ruzzante-Arcobaleno di Mezzavia. Per ciascuna delle indagini svolte sono seguite anche le progettazioni per gli interventi necessari al miglioramento della tenuta sismica dei relativi edifici. La sicurezza dei nostri studenti è per noi una priorità irrinunciabile ».

Progetto

Nel caso della Scuola Don Milani, come noto, sono state riscontrate criticità strutturali che hanno portato alla chiusura temporanea del plesso al quale sono seguiti ulteriori studi - tutt'ora in corso - per la sua riqualificazione e ampliamento al fine di renderla nuovamente agibile e del tutto rinnovata. Nel caso della scuola Ruzzante sono state riscontrate parziali criticità strutturali localizzate per le quali sono già in atto i lavori di consolidamento e che saranno conclusi entro la riapertura dell'anno scolastico. Nel caso del micronido sono state riscontrate delle vulnerabilità di ordine sismico tali per cui l'amministrazione ha programmato gli interventi di miglioramento all'interno della programmazione triennale. Il progetto di fattibilità tecnica per gli interventi al micronido prevede un impegno di spesa complessivo di 577.137,20 euro per l'adeguamento sismico dell'intero edificio (piano terra e piano primo compresa la sede della Croce Rossa) fino al raggiungimento del 100% della tenuta strutturale.

Interventi

Gli interventi previsti sono generalizzati su tutta la struttura portante, sia per pareti verticali, sia solai orizzontali, che il tetto di copertura e sono finalizzati a irrigidire la struttura nelle parti che sono state riscontrate indebolite a seguito dei molti interventi di ristrutturazione eseguiti nel corso del secolo scorso (l’edificio del risale ad inizio del ‘900).