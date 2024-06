Pnrr, le spese e i costi per le opere della Provincia aumentano di oltre 11 milioni

L’aumento dei costi non ferma i cantieri dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della Provincia di Padova: da un importo di spesa di circa 34 milioni e 200 mila euro, il costo degli interventi è arrivato a superare i 45 milioni di euro. Gli aumenti sono stati assorbiti grazie a ulteriori finanziamenti erogati a livello ministeriale e da fondi propri della Provincia. La situazione del capitolo PNRR in Provincia è comune a quella degli altri Enti locali ed è legata all’aumento dei costi dei cantieri. Lo scenario generale delle Amministrazioni pubbliche che hanno visto approvati i progetti, presenta tre situazioni: nei casi migliori, la differenza è stata coperta da risorse a carico degli enti stessi e/o con altre forme di finanziamento, mentre in altri i cantieri hanno subìto una sospensione in attesa di individuare i fondi aggiuntivi.

Per quanto concerne la Provincia di Padova, tutti i cantieri sono stati assegnati e sono aperti e i lavori in esecuzione: a essere interessati dalle opere sono i plessi scolastici provinciali (pertanto scuole secondarie di secondo grado, gli istituti “superiori”) per un totale di 20 cantieri. Rispetto alla spesa iniziale prevista di 34.233.287,38 euro, è stato necessario integrare con ulteriori 5.713.534,88 milioni di euro di risorse proprie a cui si aggiunge la partecipazione ministeriale pari al 10 per cento dell’importo PNRR. In totale, pertanto, si è passati da un importo di 34.233.287,38 euro a 45.067.551,00 euro complessivi.

La situazione provinciale è illustrata dai vicepresidenti e consiglieri delegati Luigi Alessandro Bisato (Edilizia Scolastica) e da Daniele Canella (Coordinamento Progetti PNRR). «I progetti che la Provincia di Padova sta realizzando con i fondi europei del Piano – commenta Luigi Bisato, consigliere provinciale con delega all’Edilizia Scolastica -, puntano tutti a ottenere un significativo ammodernamento dei plessi scolastici e/o a superare l’annoso problema della mancanza del certificato prevenzione incendi, per ottenere il quale sono necessari interventi migliorativi a monte. Tutti questi interventi permettono anche di riallestire, partendo dalla struttura, molti laboratori scolastici. Un discorso a parte va riservato al restauro dell’istituto Selvatico per il pregio architettonico dell’edificio (e per il quale la Provincia ha collaborato anche relativamente alla conservazione delle statue, calchi e gessi, ora ospitati a Palazzo Santo Stefano e parte del percorso museale): in questo caso, alla spesa ha contribuito anche Fondazione Cariparo con un importo di 2 milioni e 250 mila euro».

Sempre in relazione agli aggiornamenti, va segnalata la recente consegna dei lavori di adeguamento sismico degli istituti superiori Meucci e Fanoli di Cittadella che accolgono in totale circa 1.400 studenti. I lavori rappresentano una miglioria particolarmente importante anche perché Cittadella ricade in zona di pericolosità sismica 2 come classificata dalla Regione su scala della Protezione Civile. Il cantiere dei due plessi cittadellesi risulta complesso sia per quanto riguarda la tipologia delle lavorazioni, sia per la logistica organizzativa del cantiere. Per tale motivo l'attività è stata concertata insieme al personale dirigente scolastico e prevede di programmare i lavori durante il periodo di minore afflusso di studenti e personale, ovvero soltanto nell’estate di quest’anno e del prossimo. Durante questi periodi è in ogni caso garantita la sospensione dei lavori nei giorni delle prove scritte d'esame, mentre non ci sono sospensioni durante il periodo degli esami orali perché le commissioni si trasferiscono al vicino istituto Caro che ha offerto la massima collaborazione e disponibilità.

Al Pietro d’Abano, ci sono tre cantieri aperti contestualmente sullo stesso sito e riguardano l’adeguamento statico-sismico, l’ampliamento dei laboratori e la realizzazione di una nuova palestra, per un importo totale che supera i nove milioni di euro. «Questi erano i risultati della partecipazione a due bandi originari (per adeguamento sismico e miglioramento delle infrastrutture, per un importo di circa 25-28 milioni di euro) e a un altro bando per le palestre. Abbiamo partecipato a tutti, recuperando risorse per i 34 milioni di euro a cui poi si sono aggiunti il 10% del Ministro e i 5,7 milioni della Provincia, per un totale superiore ai 45 milioni di euro», ricostruisce Bisato.

«Tutti i lavori collegati alle risorse del PNRR devono essere conclusi entro il 2026 – ricorda il consigliere delegato -, pertanto i cantieri, in particolare i più complessi e incisivi da un punto di vista strutturale, stanno lavorando a pieno ritmo. Un doveroso ringraziamento deve, pertanto, essere rivolto alle direzioni scolastiche, agli insegnanti, al personale tecnico, agli studenti e alle loro famiglie per la collaborazione e la pazienza verso i disagi che cerchiamo di limitare al massimo ma inevitabilmente si presenteranno. Soprattutto nel caso dei lavori per l’adeguamento antisismico e per il certificato prevenzione incendi, i disagi ci sono anche se non appaiono immediatamente visibili come invece accade nei cantieri per l’ampliamento. L’alleanza e la collaborazione fra tutte le parti partecipanti è fondamentale, l’obiettivo è restituire alla collettività delle strutture moderne ed efficienti, per una formazione di qualità».

I ritmi serrati non riguardano soltanto i cantieri: i tempi stabiliti dalla normativa per ottenere i finanziamenti (consegna lavori entro il 2026), sono stati divisi fra prima parte di progettazione e seconda parte di cantieristica. La prima fase, quella di servizio, ha riguardato soprattutto il personale della Provincia di Padova per l’europrogettazione, la gestione delle tempistiche, le autorizzazioni. «Il personale dedicato alla realizzazione delle opere, in particolare progettista e direttore dei lavori, è sempre stato individuato fra il personale interno della Provincia a cui sono stati affiancati, se e quando necessario, professionisti esterni per le relative consulenze, in ottemperanza al Codice degli Appalti (ad esempio, l’affidamento a un esterno ha riguardato l’aspetto gestionale e rendicontativo verso il Ministero) – spiega Daniele Canella, consigliere provinciale con delega al Coordinamento Progetti PNRR -. In totale, i dipendenti della Provincia che si occupano dei progetti del PNRR a vario titolo, sono sei (cinque dell’Edilizia e un responsabile dei progetti regionali per il monitoraggio), a cui si affiancano due esperti esterni (un ingegnere e un avvocato) che svolgono attività in collaborazione con gli uffici, a cui si aggiunge una quindicina di altre persone per azioni di supporto».

Un discorso a parte va fatto in relazione al reperimento delle risorse economiche: «In controtendenza rispetto ai Comuni che per questione di struttura dei bilanci comunali, in questo momento stanno riscontrando diversi e importanti problemi a farsi carico della liquidazione dei vari stati di avanzamento dei lavori – aggiunge Canella -, per ora questo problema non si riscontra in Provincia. Nonostante lo Stato stia andando molto lento nella distribuzione dei fondi PNRR, stiamo supplendo con risorse di cassa. I ritardi nella liberazione dei fondi statali sono un problema anche per noi e c’è un enorme carico di lavoro per quanto riguarda la rendicontazione. Noi per fortuna abbiamo solo Edilizia scolastica però, finché il Ministero non valida gli stati di avanzamento dei lavori, la Ragioneria non eroga i fondi. In questo scenario, la Provincia (che – comunque – è un ente di secondo livello), sta facendo senza ritardi il suo programma, rispettando i tempi. Negli ultimi anni sono stati fatti grandi passi in avanti anche relativamente al personale, chiamato a reggere il carico extra-ordinario del PNRR, e alla struttura interna: è anche grazie a ciò che siamo riusciti a mettere disponibili le risorse».

Nella riunione in programma il prossimo 8 luglio con l’Assemblea dei sindaci, all’ordine del giorno è prevista la designazione dei delegati in merito alla costituzione e l’insediamento della cabina di coordinamento per la definizione del Piano di Azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha distribuito, all’interno di ogni Prefettura, una cabina di regia dove partecipa di diritto il presidente della Provincia (e/o si suoi delegati), a cui si affiancheranno cinque sindaci, uno per ogni area della Provincia (Alta Padovana, Cintura Urbana, Terme/Colli, Saccisica-Conselvano, Montagnana-Este-Monselice).

«Tutto ciò consolida il ruolo della Provincia nello scenario territoriale – conclude Canella -: oltre a essere stazione unica appaltante per molte opere PNRR dei Comuni, abbiamo anche il polso della situazione e il coordinamento degli Enti più piccoli che riscontano le difficoltà maggiori. Nei confronti dei piccoli Comuni, la Provincia si pone in un ruolo di affiancamento e supporto».