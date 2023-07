Pnrr, De Poli: «La riprogrammazione dei progetti cancellati va fatta al più presto»

La revisione del Pnrr causa un taglio deciso delle strutture, tra ospedali e case di comunità, da realizzare entro il 31 dicembre 2026 tanto che sono di fatto dimezzate, passando da quasi duemila a poco più di mille.

Sulla questione è intervenuto il senatore UDC Antonio De Poli: «La riprogrammazione degli interventi espunti dal PNRR va fatta al più presto e con le dovute garanzie finanziarie, in tempi certi e veloci. I sindaci e gli amministratori locali, nei territori, legittimamente, chiedono e si aspettano impegni concreti, visto che hanno sottoscritto e portato avanti contratti e gare e non possono trovarsi in mezzo al guado. Sono certo che il Ministro degli Affari europei Raffaele Fitto, con grande determinazione, lavorerà su questo aspetto assicurando, come ha già detto pubblicamente, che verranno confermati i progetti utilizzando le risorse nazionali (anche mediante la riprogrammazione del Piano nazionale complementare) e i Fondi di sviluppo e coesione 2021-2027».