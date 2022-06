Coalizione Civica chiude la campagna elettorale alla Prandina, sul palco con Giordani ci sarà il Pojana

Mercoledì 8 giugno festa di chiusura campagna di Coalizione Civica al parco Prandina. Non è un caso che la chiusura della campagna elettorale sia nell'area della ex caserma in via Orsini, luogo importante per la città e strategico per il movimento arancione che non ha mai nascosto di volerne fare un grande parco urbano. La serata inizierà alle 20 con tutte le persone candidate nella lista e la musica di Dj Dinozer. Ospite d’eccezione Andrea Pennacchi che alle 21 sarà sul palco con il sindaco Sergio Giordani. A seguire la musica live dei Minimal Klezmer, irriverente formazione composta da Francesco Socal al clarinetto e voce, Pietro Pontini al violino, Enrico Milani al cello e Matteo Minotto al fagotto e percussioni.