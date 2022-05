Polato (Lega): «Più negozi di vicinato, meno centri commerciali»

Tra le tematiche a cuore della Lega Padova per Peghin Sindaco, c'è anche quella relativa al commercio, per la quale è stato strutturato un preciso programma sposato anche dal candidato sindaco Francesco Peghin. «La proliferazione di centri commerciali in ogni angolo di Padova sta attanagliando la bellezza della città e le aree verdi – ha commentato il referente provinciale della Lega Marco Polato, candidato consigliere – .Ad un’amministrazione che continua imperterrita con la politica cementizia, preferiamo attuare una politica attenta ai nostri negozi di vicinato, che costituiscono le arterie del commercio locale, vero e proprio cuore pulsante della città di Padova e, vorrei dire, centro commerciale naturale. Quando parliamo di vicinato dobbiamo ricordare che ci sono storie e tradizioni da preservare e tutelare».

La proposta

Non solo rilancio strategico del distretto commercio e rafforzamento dei distretti di quartiere, ma anche altri punti potrebbero arricchire e rafforzare il settore commercio a Padova: «Dobbiamo avere previsione negli strumenti urbanistici di limiti alle medie e grandi strutture di vendita ed aumentare i parcheggi della città con un numero di posti auto riservati a chi lavora all’interno delle Mura nei parcheggi a ridosso del Centro – prosegue Polato – Facendo questo si andranno a creare anche delle convenzioni tra commercianti e parcheggi comunali per scontare il costo del parcheggio a chi acquista in città, un percorso che farà rigenerare anche i negozi sfitti tramite iniziative di valorizzazione e riqualificazione, con il coinvolgimento di giovani, artisti e creativi». I negozi di vicinato, come già annunciato dalla Lega potranno avere accesso al microcredito e a nuovi bandi-commercio e verrà predisposto un network di infrastrutture digitali al servizio degli esercenti: «Abbiamo pensato anche ad un protocollo tra amministrazione e commercianti, artigiani e piccoli imprenditori, per l’individuazione di aree commerciali omogenee per promuovere e curare eventi rionali – conclude Polato – che possa includere agevolazioni sul plateatico, una rimodulazione dei tributi locali e la programmazione di mercatini di quartiere con artigianato locale favorendo trasporti differenti da quello su rotaia».