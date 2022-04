Sacra Famiglia, Polato (Lega): «Un quartiere che merita maggiore attenzione e rispetto»

Sono arrivate le prime proposte dal Comitato Sacra Famiglia per uno dei quartieri più importanti e popolosi della Città di Padova. Ad accoglierle è il referente provinciale della Lega Padova per Peghin Sindaco, Marco Polato: «Cinque anni di Giordani non hanno giovato al quartiere Sacra Famiglia: la cementificazione selvaggia attuata dall’amministrazione ha distrutto uno dei quartieri più belli di Padova, per non parlare dei futuri progetti dell’utilizzo di altro cemento».

Cementificazione

Non solo cementificazione ma anche vistosi problemi di viabilità e traffico. «Sacra Famiglia è soffocata dallo smog creato dal traffico insostenibile di via Torino, via Siracusa e via Palermo – ha aggiunto Polato – La viabilità è precaria nelle ore di punta ed è insostenibile soprattutto nelle principale strade d’uscita, via Aosta e via Palermo, per non parlare dell’assenza totale di marciapiedi, come in via Libia, o peggio di quelli esistenti che fanno davvero pietà per la scarsa manutenzione».

Il comitato

Il Comitato, da oggi supportato anche dalla Lega Padova per Peghin Sindaco ha stilato alcuni punti-proposta, tra i quali il rifacimento del sistema fognario molto datato di vicolo Castelfidardo, la revisione dell’illuminazione pubblica specialmente nei vicoli secondari e l’intitolazione della sala della Fornace Carotta al famoso pittore Dionisio Gardini: «Ascoltando i residenti abbiamo capito che via Libia richiede il senso unico in direzione via Sorio, come anche sarebbe bene installare un autovelox su via Isonzo per ridurre le alte velocità delle vetture in transito – ha aggiunto Polato – E per concludere sarebbe consono installare telecamere nei luoghi dove lo spaccio è all’ordine del giorno e nei pressi dei cassonetti che richiederebbero anche una tessera per evitare il fenomeno dell’accattonaggio sempre più diffuso».

