Lega: «In corso Milano uccise colonie di gatti. Con Peghin tuteleremo gli animali»

Dopo l'incontro "Padova città amica degli animali" di fine aprile, il candidato leghista Marco Polato è stato contattato da alcuni cittadini di Corso Milano per essere informato su una serie di episodi che stanno accadendo da oltre un anno in una colonia felina sita nel giardino del loro condominio. In questo periodo infatti sono stati uccisi otto gatti, spariti sei e due ritrovati con gravi ferite tali da rendere impossibile la loro futura vita in colonia in quanto necessitano di cure e ambienti protetti. «Attualmente sono in corso procedimenti penali e civili nei confronti di coloro che sono accusati di tali barbarie - sostengono dalla Lega - .Confidando in una celere soluzione giudiziaria che riesca a porre fine a queste atrocità, rimane il problema di riuscire a mettere in sicurezza i gatti rimasti in modo da evitargli la stessa sorte dei loro più sfortunati compagni di colonia». «Cogliamo pertanto l'occasione per sensibilizzare e informare i cittadini di quanto sta accadendo nel centro storico di Padova - ha commentato Marco Polato - e ribadiamo con fermezza che la Lega è assolutamente contro tali violenze. Molte sono le idee che la Lega ha intenzione di sviluppare insieme a Francesco Peghin. Diverse sono le proposte atte a contrastare tali maltrattamenti e Padova necessita di un gattile comunale che dovrebbe farsi carico di casi come quelli in Corso Milano, ad oggi a carico invece di semplici cittadini abbandonati dalle istituzioni comunali».