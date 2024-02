Politiche giovanili, il Comune conferma fondi e progetti

«L’attenzione dell’Amministrazione verso i giovani e le loro necessità – annuncia il Sindaco Filippo Giacinti - è caratterizzato da tante conferme, senza alcun taglio ai servizi e alle risorse e promuovendo sempre nuove progettualità». Confermato il servizio bus navetta gratuito di sola andata per gli istituti superiori non adeguatamente serviti dal trasporto pubblico, per un impegno stanziato di 112 mila euro. Il rinnovo del servizio After Hour per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni, che richiederà per il 2024 un impegno di 32 mila euro, è stato confermato evidenziando l’impegno nell’offrire opportunità di aggregazione e socialità ai ragazzi del territorio. Il Centro, situato in piazzetta Caduti del Lavoro, dietro a Villa Obizzi, attivo quattro giorni a settimana dalle 15 alle 18 gestito dalla cooperativa sociale Peter Pan, offre non solo attività ludiche e laboratori ma anche un'utile assistenza compiti, rappresentando un sostegno significativo per le famiglie e la conciliazione lavoro-famiglia.Assicurato anche per il 2024 il contributo a bilancio di 20 mila euro per "Ci sto? ...Affare fatica!" un progetto che nelle scorse edizioni ha registrato un bilancio positivo, che ha coinvolto giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni in attività finalizzate alla cura dei beni pubblici. Un’offerta dall’alto valore educativo e formativo che tiene impegnati i ragazzi nel periodo estivo in un’esperienza di cittadinanza attiva.

Bilancio positivo anche per il Progetto Giovani dedicato ai ragazzi in età compresa tra i 15 e 30 anni che verrà riproposto e beneficia di un contributo di quasi 20 mila euro per il 2024. Si tratta di uno sportello, aperto tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.30 e i venerdì dalle 10.30 alle 12.30, che intende sviluppare attività che mirano ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle risorse personali e delle passioni dei ragazzi ed a offrire un servizio di supporto per la promozione dell'autonomia necessaria affinché possano costruire specifici percorsi di miglioramento personale e lavorativo. Lo sportello è gestito da Jonathan Cooperativa Sociale .«Queste conferme – ci spiega Anna Franco Assessore alle politiche giovanili - nascono dalla mappatura delle reali necessità dei giovani del territorio. Grazie al finanziamento della Regione Veneto abbiamo potuto portare avanti nell’estate 2023 un progetto che ha visto impegnati educatori e psicologi in un’attività di ascolto non invadente, utile a creare una relazione di fiducia reciproca, nei luoghi di aggregazione informali dei giovani del territorio e ci ha permesso così di renderli protagonisti della progettazione delle proposte a loro destinate». Il Comune prosegue inoltre nell'impegno per sostenere l'istruzione, ratificando il finanziamento di 5 mila euro per premiare con borse di studio 20 studenti meritevoli, di cui dieci della scuola secondaria di secondo grado e altrettanti universitari.