Polizia Locale: arriva un milione per potenziare i servizi

Un milione di euro messo a disposizione proprio per aumentare i controlli, sulle strade e nei quartieri. Lo ha annunciato l’assessore con delega alla sicurezza, Diego Bonavina. Aumenteranno di fatto i servizi, rafforzati i controlli anti spaccio con servizio di unità cinofile anche in orario notturno. I fondi arrivano in gran parte dai proventi delle sanzioni amministrative e parte dalle riserve che ha l'amministrazione per i "progetti incentivanti".

Impetus

Altri fondi, europei questa volta, arrivano sempre per la sicurezza dal Progetto “Impetus”. Padova è stata scelta per la sperimentazione di questo progetto che riguarda innovazione digitale a servizio della sicurezza urbana. Si tratta di cinque programmi nell'arco di due anni per aumentare la protezione (cyber e fisica) di reti ferroviarie, e-commerce e infrastrutture spaziali. Tra le italiane, coinvolti Leonardo, Fair Consulting e il laboratorio per l'innovazione dell’ABI.