Ribaltone a Polverara: Simone Coccato nuovo sindaco

Clamoroso a Polverara, il candidato sindaco Simone Coccato, 46 anni, sposato con tre figli, portacolori della lista "Orgoglio per Polverara", ha superato il concorrente Mauro De Lazzari, del gruppo civico "Attivamente Polverara". Quest'ultimo, assessore nella precedente amministrazione, aveva il difficile compito di rimpiazzare il sindaco uscente Alice Bulgarello che ha lasciato un'impronta indelebile in paese. Qualcosa evidentemente non è andato per il verso giusto e Simone Coccato, consigliere di minoranza uscente, persona di spessore, è riuscito nell'impresa di completare il ribaltone. Si è detto soddisfatto il vincitore che ha parlato di vittoria di squadra e si è detto pronto a lavorare con grande impegno per il bene di Polverara. Attivo nell'associazionismo e in parrocchia il 46enne è pronto per questa grande avventura. La stessa Alice Bulgarello non ha potuto far altro che fare i complimenti al neo sindaco. Coccato ha vinto con 1.129 voti distanziando De Lazzari fermo a 796.