Ponte San Nicolò, la Polizia Locale in sciopero il giorno del Giro d'Italia

La Polizia Locale di Ponte San Nicolò, in sciopero. Dovrebbe succedere, il condizionale è d'obbligo visto che c'è tutto il tempo per ricucire, il prossimo 23 maggio, quando la tappa del Giro d'Italia passerà per il padovano per poi giungere all'arrivo di Prato della Valle. I toni però non sono affatto concilianti, a dire il vero, per il momento. Da cosa nasce la vertenza è presto detto, dalla mancata presenza di alcun rappresentante del Comune al tavolo convocato in Prefettura lo scorso 10 aprile, data che però ha coinciso tragicamente con la strage di Suviana dove sono morti Pavel Petronel Tanase, Mario Pisani, Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi, Alessandro D'Andrea, Vincenzo Garzillo e Vincenzo Franchina, tutti in età compresa tra i 36 e i 73 anni. Adriano Scandellari era proprio di Ponte San Nicolò. Per questo in mattinata la segreteria del Sindaco aveva comunicato che il sindaco Martino Schiavon alla Prefettura che si sarebbe invece recato a Suviana (BO), dove aveva avuto luogo il tragico incidente della centrale idroelettrica.

«Su indicazione del Vice Prefetto Aggiunto, l’Ente avrebbe dovuto comunque inviare una rappresentanza al tavolo (non essendo indispensabile che vi presenziasse il Sindaco in persona) o, in alternativa, chiedere al sindacato la disponibilità a rinviare l’incontro. Richiesta che a SULPL non è mai pervenuta», fanno sapere dal sindacato. Un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un alto Funzionario della Prefettura e che denota, altresì, la mancanza della volontà di porre rimedio ai problemi dei lavoratori (oltre a costituire un atteggiamento anti sindacale, potenzialmente perseguibile a norma di legge)», attaccano dura dal sindacato. Il sindacato rivendica tre punti, essenzialmente: la ridefinizione dei turni, l'istituzione di un fondo previdenziale e l'adeguamento alla normativa regionale in materia di gradi, di promozione e di dotazione di armi. Un primo incontro non aveva portato ai risultati che si aspettavano dal Sulpl, quello successivo è saltato per il motivo che abbiamo spiegato. Ora siamo al braccio di ferro.

Il sindaco uscente, Martino Schiavon che ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni, spiega qual'è la sua posizione: «Sono dispiaciuto per questo comportamento che non capisco e non condivido». Il primo cittadino fa intendere di essere dispiaciuto per la situazione venutasi a creare: «Hanno sempre ottenuto ciò che hanno chiesto. Sono dispiaciuto non tanto per Martino Schiavon - parla in terza persona il sindaco - quanto per i cittadini di Ponte San Nicolò che credo meritino ben altro piuttosto che uno sciopero che trova il tempo che trova. Sono inoltre dispiaciuto essendo sempre stato a loro disposizione ogni qual volta chiedevano e fatto delle proposte, queste sono sempre state prese in considerazione». Il sindaco poi rivendica quanto fatto nell'ambito della Polizia Locale: «Il mio pensiero va ai nuovi agenti che al momento dell'assunzione si sono dimostrati persone disponibili e disposte a mille cose e ora si dimostrano privi di gratitudine. Essendo lo sciopero nel giorno del Giro d'Italia, per fortuna abbiamo un bel gruppo di volontari che hanno dato la loro disponibilità. Sono preoccupato, ma un plauso al vicecomandante Giulia Lunardi che si prenderà carico di coordinare i volontari. Mi auguro che il futuro sindaco di Ponte San Nicolò non ceda ai ricatti posti in essere in maniera così violenta ed ingiustificata», conclude con un certo sarcasmo il sindaco Martino Schiavon.