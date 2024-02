Amministrative: un luogotenente per lo sgambetto alla sinistra

Giovedì 29 febbraio verrà presentato alla comunità di Ponte San Nicolò il primo candidato sindaco in lizza per conquistare il municipio il prossimo giugno alle amministrative. Si tratta di Marco Corazza, luogotenente in pensione di 62 anni molto apprezzato a Ponte San Nicolò e non solo che, dopo una luminosa carriera militare, adesso ha deciso di cimentarsi in politica. Non è legato ad alcun partito politico e corre per la civica "Ponte: insieme si può".

Possibili alleanze

Obiettivo dell'associazione è quello di riunire tutte le anime del centro destra in modo tale da presentarsi più che mai competitivi all'appuntamento delle urne. Sono in corso da tempo riunioni con le segreterie provinciali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia per vedere di giungere alla quadratura del cerchio. Al momento per ovvi motivi non ci sono conferme, ma l'auspicio del candidato e della sua associazione che si possa giungere in tempi rapidi ad una fumata bianca.

Il centro sinistra

Al momento l'unica notizia certa è che il sindaco uscente Martino Schiavon è stato "bocciato" dal suo gruppo e non correrà per il secondo mandato. E' stato scelto il suo vice, Gabriele De Boni. Fino all'ultimo, tuttavia, rimane aperta la strada che porta ad Enrico Rinuncini, già sindaco per dieci anni prima di Schiavon, considerato dagli addetti ai lavori ancora oggi il nome più spendibile per dare continuità al lavoro portato avanti in questi anni di Martino Schiavon. Anche in questo caso, così come per il versante di centro destra, le prossime settimane saranno decisive per sciogliere i dubbi.