Centrodestra spaccato: Carlo Bermone candidato sindaco per Fdi

Dopo Marco Corazza a capo di una civica di centrodestra, ecco il secondo nome il lizza per la poltrona di primo cittadino. Il centro destra a Ponte San Nicolò corre spaccato. La conferma si è avuta oggi, 24 febbraio, con la notizia del circolo locale di Fratelli d'Italia che ha ufficializzato il nome del candidato sindaco. Si tratta di Carlo Bermone, stimato professionista, profondo conoscitore delle problematiche del paese e innamorato del territorio. «La sua esperienza, la sua passione e la sua integrità come uomo e professionista - riferiscono i vertici di Fratelli d'Italia - sono l’assoluta garanzia per un futuro di Ponte San Nicolò di rinascita, di ammodernamento e di sostegno al sociale in tutte le sue forme. Portiamo a Ponte San Nicolò il nostro bagaglio di valori sociali, culturali, identitari e rispettosi delle tradizioni».

Le parole del candidato

«Ponte San Nicolò è stato trasformato in una città dormitorio, senza un punto o un centro di aggregazione e noi crediamo - ha riferito Carlo Bermone - che necessiti di un cambiamento totale sia come amministratori che come idea di amministrare. Il commercio è stato dimenticato, relegando i commercianti lungo una via trafficata, senza possibilità o quasi di sosta e senza che gli stessi siano mai stati coinvolti nelle strategie dell'amministrazione. Molte sono le opere incompiute, ovvero completate dopo lungo tempo creando disagi alla popolazione, peggiorando la qualità della vita e rendendo sempre più Ponte San Nicolò una città di periferia e di mero passaggio stradale». E ancora: «Ultimamente poi la popolazione ha visto la chiusura di molti servizi essenziali alla popolazione nel totale ed assordante silenzio, nonché ritenendo che la popolazione giovane possa essere “accontentata” con pomeriggi di giochi in scatola presso la villa Crescente. In questi decenni di amministrazione il comune ha

abbandonato le frazioni a se stesse e quindi è l’ora di metterci in gioco».

L'appello all'unità

«Il circolo territoriale di Ponte San Nicolò di Fratelli d'Italia richiama quindi le forze di centrodestra all'unità e alla responsabilità per consentire una vasta aggregazione capace di includere tutte quelle realtà che rappresentano un'alternativa seria e coerente. Riteniamo che l'unico modo per garantire discontinuità amministrativa e possibilità di affermazione sia quello di definire un programma e un candidato capace di includere tutte quelle energie presenti nel tessuto sociale di Ponte San Nicolò. Non abbiamo alcuna preclusione ma riteniamo indispensabile una convocazione del tavolo delle forze del centrodestra con la partecipazione delle realtà civiche affinché la candidatura a sindaco garantisca unità di progetto e massima inclusione di tutti coloro che vogliono realmente dare un segnale di discontinuità amministrativa».