Tra i due litiganti, come spesso succede, il terzo gode. Gabriele De Boni è il nuovo sindaco di Ponte San Nicolò. Ha approfittato dei contrasti tra i candidati delle altre due liste in corsa, Carlo Bermone e Marco Corazza, per compattare il suo centrosinistra e vincere abbastanza nettamente con 3.047 preferenze. Al secondo posto si è classificato Marco Corazza che però si è fermato a 2.492 voti e terzo Carlo Bermone con 1.522 preferenze. E' naturale verificare che i due portacolori del centro destra se avessero trovato l'accordo, avrebbero nettamente battuto De Boni. Ma la realtà è che l'ex vicesindaco ha avuto il coraggio di proporsi a candidato primo cittadino, rendere granitica la sua squadra, superare non poche difficoltà, fino alla meritata vittoria odierna.

Le prime dichiarazioni del vincitore

«Desideriamo dare un'impronta nuova al paese, ho la fortuna di amministrare con una squadra preparata, nuova, capace di fare bene. Dopo i festeggiamenti ci metteremo al tavolo e inizieremo a tessere le fila di cinque anni che voglio con tutto me stesso siano entusiasmanti per la nostra splendida comunità. Mi permetto di fare i complimenti a Bermone e Corazza, auspicando dalla loro professionalità una costruttiva collaborazione in questi anni per contribuire in maniera fattiva a creare qualcosa di speciale per questo territorio». Sia Marco Corazza che Carlo Bermone hanno mostrato grande fair play ammettendo la superiorità di De Boni, augurandogli un buon lavoro.