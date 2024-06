Primo consiglio comunale: un mix di gioventù ed esperienza

E' ufficialmente nata la giunta di Gabriele De Boni. Ieri sera 26 giugno il neo eletto sindaco ha prestato giuramento e si è ufficialmente insediato alla guida del comune di Ponte San Nicolò. Durante il suo discorso di insediamento ha ringraziato le cittadine e i cittadini per la fiducia accordata e si è soffermato sull’entusiasmo della squadra di maggioranza che ha portato alla vittoria il primo cittadino. Con forte emozione ha citato anche i predecessori Martino Schiavon ed Enrico Rinuncini con i quali ha condiviso gli ultimi dieci anni di amministrazione e si è impegnato nella prosecuzione di opere e azioni utili ai cittadini rimarcando il rinnovato spirito e determinazione che guideranno la giunta e i consiglieri incaricati nei prossimi cinque anni.

La giunta

Giunta che è stata ufficialmente incaricata poche ore prima del consiglio ed è così composta: Leonardo Volpin, vicesindaco e assessore con deleghe all’ambiente, allo sviluppo sostenibile, all’urbanistica e al patrimonio. Katia Svaldi, assessora con deleghe alle politiche sociali e abitative, alle politiche per la famiglia e ai diritti del cittadino. Nicolò Pegoraro, assessore con deleghe ai lavori pubblici, all’edilizia privata, alla viabilità, alla mobilità e trasporti e alle nuove tecnologie. Davide Giacometti, assessore con deleghe alle politiche per la scuola e per i servizi educativi e allo sport. Alessia Gasparin, assessore con deleghe alla sicurezza, alla Polizia Locale, alle risorse umane e all’invecchiamento attivo. Rispetto alle scelte di spartizione delle deleghe il sindaco De Boni ha riferito: «E' un giusto insieme di esperienza e novità. Nell’assegnare le deleghe ho tenuto conto delle disponibilità di ciascuno, dei risultati e dell’esperienza, ma soprattutto ci sono dei segnali politici importanti». Il più rilevante riguarda il vicesindaco Volpin che si è visto conferire ambiente, sviluppo sostenibile, urbanistica e patrimonio: «un approccio diverso e innovativo, legando urbanistica e ambiente ci siamo imposti, di fatto, una visione di sviluppo sostenibile. Non può più essere l'edilizia a "dettare" le scelte urbanistiche bensì la necessità di tutela e salvaguardia dell'ambiente che porta a maggiore sicurezza e benessere per il cittadino e per le generazioni future».

I consiglieri

Come per i consiglieri delle precedenti amministrazioni anche la giunta De Boni è arricchita dagli incarichi specifici conferiti ai membri della maggioranza: Giuliana Crocco, consigliera con incarico allo sviluppo della rete tra realtà commerciali e imprenditoriali del territorio. Francesca Giaccaglia, consigliera con incarico alle politiche per gli adolescenti e i giovani. Dario Gasparin, consigliere con incarico per il reperimento di fondi e finanziamenti e per la transizione energetica. Catia Zoppello,

consigliera con incarico alla programmazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio storico e turistico e alla promozione della legalità, della pace e della solidarietà internazionale. Andrea Barzon, consigliere con incarico ai rapporti con le associazioni per la realizzazione del tavolo di coordinamento e l’individuazione dei progetti per le scuole. Patrizia Bettio, consigliera con incarico alle pari opportunità e all’inclusione.

Ci sarà il presidente del consiglio

De Boni ha sottolineato quanto sia importante la collaborazione di tutti i consiglieri per la realizzazione del programma amministrativo e ha auspicato un confronto serio e costruttivo da parte delle minoranze affinché tutti possano essere partecipi nel raggiungimento degli obiettivi. Ha anche anticipato che è intenzione dell’amministrazione di istituire la figura del presidente del consiglio comunale, un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento dell’organo principale del comune che sarà affidato ad un consigliere comunale che avrà l’onere di coordinare i lavori delle sedute e che dovrà avere una forte capacità di dialogo con tutti i componenti. La nuova amministrazione si è già presa degli impegni importanti da realizzare nei primi cento giorni di governo: la presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Liberazione (lato sud) e il coinvolgimento attivo dei proprietari del lato nord per perfezionare l'accordo pubblico privato; la risoluzione di alcuni snodi critici sulla viabilità con l'affidamento di uno studio complessivo sul sistema di mobilità territoriale e realizzazione delle strade scolastiche e la ⁠realizzazione di un festival dei Giovani con il coinvolgimento progettuale e organizzativo dei giovani del territorio.