Ponti: 28 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza

Non solo il ponte di Curtarolo: l’anno che sta finendo è stato caratterizzato anche da altri 21 interventi di messa in sicurezza e ammodernamento di ponti finanziati nell’ambito del grande piano di monitoraggio voluto dal Presidente sugli oltre 600 ponti che ricadono sui 1100 Km di strada della Provincia di Padova.

«L’importo impegnato nel 2021 – afferma il Presidente Bui – ha sfiorato gli 11 milioni di euro, coperti da fondi ministeriali per 9 milioni e per i restanti 2 milioni con fondi propri di bilancio della Provincia. Il 2022 non sarà da meno: sono programmati 18 interventi per una spesa totale di 10 milioni di cui 9 finanziati da fondi ministeriali e il rimanente milione con fondi propri. Il 2023 sarà altrettanto impegnativo: 18 interventi ora in fase di progettazione per una spesa prevista di circa 8 milioni di euro coperti con un contributo ministeriale di 7 milioni e 1 con fondi propri».

«Sono dati che ci evidenziano in maniera chiara – continua il Presidente Bui – il grande lavoro che si sta realizzando, malgrado si stia operando in un periodo particolare di emergenza pandemica che tutto rende più difficile e rallentato. Ma oggi più che mai – conclude il Presidente - non è il momento di chiuderci nel presente ma proiettarci sul futuro, con opere infrastrutturali che accompagnino l’attrattività e la competitività di questo territorio che esprime uno dei maggiori PIL a livello europeo».