Il Popolo della Famiglia attacca su aborto e diritti a coppie omogenitoriali

Ormai è prassi, in politica. Si lanciano ad altri accuse che solitamente si ricevono, mettendo così le mani avanti. Non poteva che essere di questo tenore la nota de Il Popolo della Famiglia dopo la manifestazione tenutasi ieri a Padova a tutela di quei bambini figli di coppie omogenitoriali, attacca il Collettivo Non Una di Meno.

Contraddizioni

Facendo riferimento a una iniziativa del collettivo Non Una di Meno, Gianpaolo Furlan, presidente del circolo di Padova del Popolo della Famiglia, ha paragonato al KKK le attiviste che hanno sfilato con una vulva gigante per ribadire ancora una volta che sui diritti, acquisiti per giunta, non si può fare marcia indietro. «Al Padova il Ku Klux Klan di sinistra dimostra ancora una volta la propria violenza nei confronti di chi crede che le legge 194 non sia un diritto», scrive invece in una nota il portavoce.

Paradossi

Paradossalmente gli attacchi del Popolo della Famiglia non fanno però altro che evidenziare quelli che sono i cliché di cui vengono accusati, ossia di essere difensori di una cultura basata sul patriarcato. Ancora una volta è infatti un uomo a parlare pretendendo di decidere su qualcosa che non gli compete come dimostra chiaramente anche madre natura. «Appare alquanto triste che proprio a ridosso della pubblicazione degli ultimi dati Istat sull’andamento demografico del paese, vi sia chi invoca incappucciato l’ulteriore mattanza dei più indifesi: il Pdf Padova dice: viva la vita e NO all’aborto». Anche in questo caso emerge la contraddizione di chi vuole a tutti i costi vengano al mondo dei figli, ma si schiera però contro i diritti delle famiglie omogenitoriali come a dire che ci sono dei figli di seria A e di serie B. Insomma, niente di nuovo.