Sacra Famiglia verso il porta a porta, scatta la protesta dei leghisti: «No a metodi invasivi»

Il porta a porta per i rifiuti si avvicina alla Sacra Famiglia. E' questo il quartiere scelto dall'amministrazione Giordani per continuare a radicare il metodo di differenzazione del conferimento in città. I residenti però sono in parte dubbiosi, anche perché parliamo di un quartiere con una conformazione diversa rispetto a dove i metodi sono già stati avviati e ormai "viaggiano" regolarmente. Alla Sacra Famiglia ci sono palazzoni da oltre dieci piani e condomini con più di 100 famiglie, formati spesso da anziani. Per questo il centrodestra ha iniziato un'opera di volantinaggio casa per casa per annunciare l'arrivo del porta a porta, ma proponendo metodi alternativi di applicazione rispetto ad altri quartieri e alle intenzioni dell'amministrazione del sindaco Sergio Giordani.

La mozione

La consigliera leghista Eleonora Mosco ha depositato una mozione insieme al collega Ubaldo Lonardi e ai tre esponenti di Fratelli d'Italia, Matteo Cavatton, Elena Cappellini ed Enrico Turrin: «Chiediamo di attivare una consultazione popolare rivolta ai residenti per conoscere il loro parere sul porta a porta - spiega Mosco - . In più, chiediamo di considerare l’utilizzo di metodi meno invasivi e più adatti alle realtà territoriali e urbanistiche della Sacra Famiglia, come ad esempio i cassoni interrati, quelli con chiave, le isole ecologiche con tessera magnetica e la videosorveglianza». «Ne discuteremo sicuramente presto in consulta di quartiere - aggiunge Arianna Caldon, esponente della Lega - ma il servizio dovrà essere adeguato alla zona, perché così com'è gestito in altre aree di Padova noi non lo vogliamo. Abbiamo anche iniziato una raccolta firme».

Quando

Per arrivare alla Sacra Famiglia però il percorso sarà lungo, come lo è stato per l'Arcella. Per quanto il quartiere sia più piccolo, l'amministrazione dovrà avvicinare i residenti al porta a porta un po' alla volta. Non sono ancora programmati incontri nel quartiere, ma dovrebbero iniziare entro la prossima primavera mediati dalla consulta di quartiere, per poi provare ad introdurre la nuova modalità di raccolta gradualmente ed entro l'anno. Alla Sacra Famiglia bisognerà tener conto di un'urbanistica diversa rispetto ad altre zone della città. Tra via Siracusa, Palermo, Urbino e dintorni, infatti, ci sono numerosi palazzi alti anche oltre 10 piani, spesso popolati da molti anziani, per i quali bisognerà trovare una soluzione diversa rispetto alle palazzine di tre o quattro piani dell'Arcella. «Abbiamo visto lì il risultato - chiude Ubaldo Lonardi, consigliere della Lega - con più di 600 aree di stoccaggio che deturpano i bei condomini dell'Arcella. Quel sistema non ha migliorato nulla e ha fallito, quindi non solo non va riproposto in nessun altro quartiere ma va tolto dove c'è».