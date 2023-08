Possamai, Gaffeo, Giordani e Tommasi, i sindaci a confronto a Monselice

Lunedì 4 settembre alle ore 21.00 al Parco Buzzaccarini di Monselice - Padova, nella serata di chiusura di Festival Ekopark 2023, è in programma un interessante dibattito dal titolo “Veneto: un’alternativa è davvero possibile?”. Dopo un intervento introduttivo di Francesco Miazzi – consigliere comunale, la consigliera regionale Elena Ostanel guiderà il confronto con quattro sindaci delle città del Veneto: Giacomo Possamai – Sindaco di Vicenza, Edoardo Gaffeo – Sindaco di Rovigo, Sergio Giordani – Sindaco di Padova – Damiano Tommasi – Sindaco di Verona.

«Mettere d'accordo le loro agende, dense di impegni, per averli tutti assieme a Monselice non è stato facile, ma sono felice che abbiano accettato l'invito. Sarà una grande serata – racconta la consigliera regionale Elena Ostanel, rappresentante de Il Veneto che Vogliamo, che tirerà le fila dell'evento – che vedrà confrontarsi i quattro sindaci più rappresentativi del centrosinistra veneto, per la prima volta riuniti tutti assieme in un incontro pubblico. Personaggi che sono abituati a salire alla ribalta nazionale (basti pensare a Tommasi e Giordani) e che mi accompagneranno nell'affrontare i temi più interessanti dell'orizzonte politico regionale, alla vigilia di una fase che potrebbe portare importanti cambiamenti in uno scenario che da anni rimane immutato. La mia volontà è quella di spingerli a confrontarsi a tutto campo, per arricchire il pubblico con la loro spinta propulsiva, con l'esperienza che stanno facendo alla guida di grandi città determinanti per gli equilibri del Veneto, acquisendole al centrosinistra all'interno di una regione dal prevalente colore opposto. Chi meglio di loro può rispondere alla domanda se l'alternativa in Veneto sia davvero possibile?».

«Ospitare un dibattito di questo livello, oltre che rappresentare un grande onore, porta a far crescere ancora il nostro Festival, che diventa sede di confronto e laboratorio per nuovi percorsi a livello regionale. Sarà certamente un dibattito interessante – dichiara Francesco Miazzi, tra i promotori e animatori di Ekopark 2023 – che offrirà spunti di riflessione e anche indicazioni sui contenuti per una possibile alternativa. Il nostro territorio, martoriato da un grave inquinamento dell’aria, dell’acqua e dei suoli, ne sente una particolare necessità. Il nostro ringraziamento a Elena Ostanel per essersi fatta promotrice dell’incontro e ai quattro Sindaci per aver raccolto il nostro invito».Il festival Ekopark 2023 si è aperto il 25 agosto con la presentazione del libro “Come le strope”, ed ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini ai vari eventi che si stanno realizzando in questi giorni, grazie all’impegno di decine di volontari che animano e tengono vivo uno spazio verde come il Parco Buzzaccarini di Monselice.