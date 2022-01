Possamai nominato "grande elettore" per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica

«Ringrazio tutta la minoranza per la convergenza sul mio nome, è una fiducia che mi onora e una bella responsabilità». Queste le parole di Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico Veneto (e figlio del direttore di Nordest Economia ed ex Mattino di Padova, Paolo Possamai), scelto dalle opposizioni come grande elettore per la scelta del capo dello Stato, insieme al presidente Zaia e al presidente del Consiglio Ciambetti. «Saranno giornate impegnative e lo testimonia la fibrillazione di questi giorni. Non sarà semplice trovare un successore all’altezza di Mattarella, un nome veramente rappresentativo di tutti gli italiani, garante della Costituzione e che sia un punto di riferimento per le sfide che ci attendono».