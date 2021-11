«Posto occupato»: anche a Montegrotto Terme iniziativa per ricordare le vittime di femminicidio

Un momento di condivisione pubblica in piazza Roma, giovedì 25 novembre alle 18, per ricordare le 12 vittime di femminicidio nel Veneto nel 2021. È l’iniziativa del Comune di Montegrotto Terme per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per la prima volta coordinata a livello provinciale con la Rete delle Pari Opportunità - 12 realtà sparse nel territorio padovano tra assessorati e consulte per le Pari Opportunità - che hanno tutte aderito alla campagna «Posto occupato».

Consulta

«Tutti gli uomini che parteciperanno all’iniziativa di piazza Roma - spiega la presidente e uscente della Consulta Pari Opportunità di Montegrotto, Sandra Pinato - riceveranno una Gerbera, fiore dai molteplici significati a seconda del colore, che a loro volta dovranno donare a una donna». La campagna «Posto occupato» ha il senso di ricordare a tutti che prima che un assassino decidesse di porre fine alla vita di quelle donne, ciascuna occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società.

Comune

«Nel nostro Comune - afferma la vicesindaca Elisabetta Roetta - per le 12 donne che sono state uccise nella nostra regione negli ultimi 12 mesi, Aicha, per Dorjana, per Chiara e Alessandra, e per tutte le altre, occuperemo un posto nella nostra panchina rossa. È un gesto simbolico importante per ricordare le donne che avrebbero partecipato a un concerto, a una manifestazione, alla visione di un film al cinema, a un pranzo in compagnia, tra amici, e amiche, liberamente».

Dati

I dati a disposizione dicono che dal 2010 ad oggi c’è stato un evidente calo degli omicidi volontari totali, ma non di quelli delle donne: se nel 2010 costituivano il 29% del totale, nel 2020 la percentuale sale al 41%. Il 2021, purtroppo, segue il trend degli anni precedenti con il 42% di omicidi di donne sul totale degli omicidi, 85% dei quali commessi in ambito familiare/affettivo. Solamente a partire da gennaio, i casi di femminicidio in ambito familiare e affettivo in Italia sono stati 86. Sebbene il numero sia fermo al 31 ottobre 2021, i dati del Viminale registrano già un aumento rispetto al 2020, che nello stesso periodo riportava 82 femminicidi. Una donna ogni 3 giorni. Come ogni anno. I femminicidi non sono un’emergenza temporanea, e non lo sono mai stati: fanno parte di un angolo buio e oscuro nostra cultura patriarcale e sessista, che diffonde la sua ombra su tutte e tutti noi.