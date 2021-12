Pozzonovo, al via progetto per donazione midollo osseo

Il sindaco di Pozzonovo e deputata della Lega, Arianna Lazzarini ha annunciato che anche il Comune di Pozzonovo aderirà alla campagna di Admo Veneto.

Donazione

«Al via "Un dono in Comune", iniziativa promossa dall'amministrazione di Pozzonovo dedicata al tema della donazione di midollo osseo. All'indomani dell'intesa tra Anci Veneto e Admo Veneto, il nostro Comune ha aderito convintamente a questo progetto. Seicento nostri concittadini, tra i 18 e i 35 anni, riceveranno una mia lettera personale con l'invito a riflettere sulla possibilità di compiere, se le condizioni fisiche lo permettono, un gesto semplice che per alcune persone - come il nostro piccolo Fabiano di 5 anni - significa vita. Sono sicura che la risposta della comunità di Pozzonovo e Stroppare sarà come sempre concreta e generosa. Ciò grazie anche alla preziosa collaborazione della Parrocchia di Pozzonovo, che contribuirà con un'iniziativa dedicata ai bambini».