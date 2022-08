Pozzonovo: finanziamento Regionale di 350 mila euro per i percorsi ciclo-pedonali

La Regione del Veneto ha ufficialmente approvato, dopo il passaggio nella seconda commissione consiliare, la graduatoria dei finanziamenti per le opere relative alla sistemazione di infrastrutture e viabilistiche e stradali.

Pozzonovo

«Pozzonovo è tra i comuni del Veneto che beneficiano di questi finanziamenti – spiega il sindaco Arianna Lazzarini – e grazie a questo contributo sarà possibile realizzare una pista ciclabile lungo via Favaro, via Fanzaghe e via Tezzon.

Lo sviluppo della rete di piste ciclabili è fondamentale non solo per la sicurezza stradale e viaria ma anche per la salvaguardia dell’ambiente e della salute. Potersi muovere in assoluta sicurezza sarà uno stimolo per i cittadini di tutte le età ad usare mezzi che non inquinano e che fanno fare attività fisica. La qualità della vita si misura anche dalle opportunità che vengono date alle persone e il nostro obiettivo è quello di assicurare alla nostra comunità il maggior numero possibile di servizi di qualità. Voglio ringraziare Elisa De Berti, vice presidente della Regione ed assessore ai lavori pubblici, per l’attenzione mostrata al territorio».

Sicurezza

«La messa in sicurezza del patrimonio esistente, in particolare attraverso ammodernamento strutturale e miglioramento complessivo – spiega proprio Elisa De Berti - è un’attività che si svolge lontano dai riflettori e vive di poco clamore ma che, condotta in modo costante, si rivela preziosa per il territorio e la quotidianità dei cittadini».