Pozzonovo, il sindaco uscente Arianna Lazzarini si ricandida

Arianna Lazzarini, deputata e sindaco uscente di Pozzonovo, ha deciso di chiedere nuovamente la fiducia dei suoi cittadini, sostenuta da tutti i partiti di centrodestra. La lista civica con la quale si presenta, “Arianna Lazzarini sindaco per Pozzonovo e Stroppare”, mette insieme l’esperienza dei cinque anni appena trascorsi alla guida del paese e la freschezza delle nuove idee portate da chi si mette in gioco per la prima volta.

Lista

Al fianco della prima cittadina uscente sono tornati in campo Raffaele Lusiani, già vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità, Ambiente e Manutenzione, e Federico Verza, già assessore al Bilancio comunale, all’Urbanistica, all’Edilizia privata, ai Tributi e alle Attività produttive. Nella lista a sostegno di Lazzarini figurano poi molti volti nuovi, ma ben noti nella vita economica e sociale del paese: Pamela Milan, infermiere-tutor del Corso di Laurea in Infermieristica presso l’Ulss6, Cristian Donato, ingegnere informatico e progettista termotecnico, Nicola Gallo, impegnato nel settore dell’abbigliamento, Matteo Rocca, ingegnere nel settore dell’Automazione industriale, Alessia Venturini, mamma e appassionata studentessa, Giorgia Verza, la più giovane candidata con i suoi 25 anni, borsista CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e professionista in un’azienda che si occupa di agricoltura di precisione, Marco Rossi, geometra e volontario molto attivo in parrocchia, Andrea Suraci, professionista nell’amministrazione, finanza e controllo, nonché nella gestione di appalti pubblici ed amministrazione patrimoniale, Elvis Ferrigo, imprenditore edile, Eleonora Veronese, insegnante di asilo nido.

Arianna Lazzarini

Commenta Arianna Lazzarini: «Dopo cinque anni durante i quali abbiamo affrontato la pandemia e tutte le criticità che ha portato con sé, ho deciso di tornare a chiedere la fiducia agli elettori sostenuta da una squadra fantastica, di cui sono molto orgogliosa. Ringrazio tantissimo i nuovi candidati che mi hanno dato la loro disponibilità pur sapendo che ora non è assolutamente facile amministrare. Ringrazio i due assessori uscenti che si sono ricandidati, per il lavoro svolto e per quello che continueranno a svolgere. E ovviamente ringrazio chi è stato al mio fianco durante il mio primo mandato, facendo tanto per la comunità». Oggi come cinque anni fa, la squadra condivide priorità e obiettivi. «Quando nel 2017 ci siamo presentati per amministrare, abbiamo messo al centro del programma la forte attenzione al sociale e la precisa volontà di far ripartire un paese che aveva bisogno di un’opera di rilancio. Le persone, cioè le famiglie, gli anziani, l’intera comunità sono stati e continueranno ad essere i cardini della nostra azione amministrativa. I problemi che ci siamo trovati davanti sono stati tanti e diversi tra loro. Abbiamo lavorato con passione per risolverli, ottenendo diversi risultati concreti. Voglio ricordare il nostro impegno per il sociale, che ci ha portato a stanziare un totale di circa 1 milione e 66 mila euro nel corso di questi cinque anni, ma anche i nostri sforzi per realizzare, nonostante le difficoltà, importanti lavori pubblici, per un totale di 3 milioni e 142 mila euro. Per ottenere i fondi necessari, oltre a mettere mano alle risorse comunali, ci siamo impegnati tanto, riuscendo a portare circa due milioni di euro nel nostro paese, tra contributi statali, regionali, provinciali e della Fondazione Cariparo. Altro traguardo importante è stata la difesa della scuola materna che rischiava di chiudere e che è stata salvata grazie all’acquisto, da parte dell’amministrazione e in accordo con Spes, dello stabile di via Manzoni che ospitava la residenza delle Suore. Ogni anno la gestione della scuola d’infanzia e del nido comunale comporta un esborso di oltre 70.000 euro per le casse comunali: una cifra significativa che sosteniamo volentieri per permettere il contenimento delle tariffe (tra le più basse del territorio), che consentono ai nostri bambini di restare a Pozzonovo, garantendo così quello che per noi è un servizio fondamentale. Al tempo stesso siamo intervenuti in maniera massiccia sugli edifici che ospitano le scuole elementari e medie». Con alle spalle cinque anni di lavoro intenso che hanno dato i risultati auspicati, la squadra guarda ora con fiducia ed entusiasmo ai prossimi cinque: «Sappiamo che c’è ancora molto da fare per proseguire in questo cammino - conclude Lazzarini - ed è per questo che io e la mia squadra, spinti dall’amore per la nostra comunità, siamo pronti a lavorare anche per i prossimi cinque anni per continuare a migliorare Pozzonovo e Stroppare».