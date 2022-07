Pozzonovo ha un nuovo medico di base

A Pozzonovo arriva, in sostituzione del dottor Andrea Losi, la dottoressa Agnese Previato, che ha ricevuto dall’Ulss6 l’incarico provvisorio di medico di base. Comincerà ufficialmente la sua attività venerdì 22 luglio. A darne notizia sono il sindaco Arianna Lazzarini e l’assessore alla Salute Pamela Milan.

Benvenuto

«Vogliamo dare un caloroso benvenuto alla dottoressa Previato - commentano il sindaco e l’assessore Milan - e ringraziare il dottor Losi per l’impegno e la dedizione mostrati per la nostra comunità in questi mesi. Siamo certe che la dottoressa Previato ricoprirà al meglio questo ruolo, con competenza e professionalità».

Visite

Come già comunicato dall’azienda sanitaria, tutti gli assistiti del dottor Losi passeranno in automatico in carico alla dottoressa Previato, ragion per cui non è richiesto loro alcun adempimento particolare. La nuova dottoressa riceverà i suoi pazienti nello studio medico di via Roma, 44, rigorosamente su appuntamento, nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, di martedì dalle 16 alle 19 e di mercoledì dalle 15 alle 19.