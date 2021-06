Pozzonovo: via ai centri estivi

Il sindaco di Pozzonovo, Arianna Lazzarini: «Al via da oggi, lunedì 7 giugno, fino al 3 settembre i centri estivi in Villa Centanini promossi dal Comune»

L'annuncio lo da il sindaco di Pozzonovo (Pd), Arianna Lazzarini: «Al via da oggi, lunedì 7 giugno, fino al 3 settembre i centri estivi in Villa Centanini promossi dal Comune di Pozzonovo. Da lunedì 14 giugno partirà il progetto serale 'PiùSportEstate' in collaborazione con l'Asd Volley di Pozzonovo, quest'ultima un’iniziativa del tutto nuova, dedicata all'attività motoria per l’inclusione giovanile e rivolta ai ragazzi in età scolare. Dal 18 giugno, le 'Favole Animate' nella Scuola d'infanzia per i bambini più piccoli».

«Si completa così - sottolinea Lazzarini . il pacchetto dei servizi che l’Amministrazione ha fortemente voluto e realizzato con tanto lavoro e altrettanta passione per coinvolgere, aggregare e includere tutti i nostri ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, all’aria aperta, dalla mattina alla sera, in sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid, dopo un anno così difficile sia per loro che per le loro famiglie. Stiamo inoltre lavorando a due iniziative anche per i nostri 'ragazzi' dai capelli d'argento, a breve diffonderemo i dettagli».