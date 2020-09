Pozzonovo e la riapertura delle scuole

Lunedì a Pozzonovo iniziano le scuole, e il sindaco Arianna Lazzarini, che nei giorni scorsi ha partecipato ad un incontro con la Dirigente Scolastica professoressa Lorenzina Pulze, annuncia che strutturalmente gli edifici sono a posto sia internamente che esternamente, pronti da tempo per accogliere gli studenti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Doposcuola

Per il doposcuola e i servizi aggiuntivi all’attività scolastica, in accordo con la dirigente, bisognerà attendere ancora qualche settimana. “Sappiamo che il doposcuola è importante e richiesto dalle famiglie. Attendiamo ancora un po’ per vedere come procederà l’avvio dell’anno scolastico con le nuove norme e la necessità di spazi. Non è facile per nessuno, in tempi di Covid, organizzare iniziative nei locali pubblici, ma fuori dall'orario delle lezioni. Stiamo collaborando in modo fattivo con la professoressa Pulze, invito perciò i genitori ad avere pazienza e comprensione: il momento è complesso, delicato e difficile”.

Anno scolastico

“Siamo riusciti a far partire l’anno scolastico con immobili strutturalmente perfetti – specifica Lazzarini - senza sdoppiare le classi. Per quanto riguarda i servizi “accessori”, come il doposcuola, che comprendiamo essere fondamentale per tante famiglie, ci è stato chiesto di attendere fine settembre condividendo la prudenza della preside che vuole valutare come andrà la partenza di questo nuovo ma diverso anno scolastico”.

Ingresso

Per gli stessi motivi, nell'immediato non partirà il servizio di pre-accoglienza, poiché le attuali prescrizioni vietano l'ingresso anticipato alle scuole degli alunni. “All'orario indicato – dichiara Lazzarini -, il genitore porterà l'alunno al cancello della scuola e là troverà gli insegnanti che lo accompagneranno in classe. E' stato veramente fatto un grande lavoro da parte dell’Amministrazione e della Scuola, nell'incertezza generale creata da un governo che sicuramente non si è calato nei reali problemi quotidiani e organizzativi degli Istituti e delle famiglie. Concludo dicendo che giovedì prossimo 10 settembre procederemo ad una ulteriore sanificazione del plesso scolastico, per garantire ancor più sicurezza ai nostri ragazzi e alle famiglie”.